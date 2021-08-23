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Memur ve memur emeklisi zamları belli oldu: Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu

Memur ve memur emeklisi zamları belli oldu: Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu

Memur ve memur emeklisi zamlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisininin 2022-2023 zam rakamlarını canlı yayında duyurdu.

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 15:54
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 16:07
Memur ve memur emeklisi zamları belli oldu: Bakan Bilgin canlı yayında duyurdu

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda; Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti. Bakan Bilgin 3600 ek gösterge ile ilgili de, "Sözleşme süreci içerisinde çözülecek" ifadelerini kullanmıştı.

Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek iki yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde 2 Ağustos'ta başlayan müzakere süreci yasal takvim gereği dün itibarıyla sona erdi.

Hükümet ile memur sendikaları arasında hafta sonu süren görüşmelerde, kamu görevlilerinin tamamını ilgilendiren ve 11 hizmet koluna ilişkin talepler son kez değerlendirilip, sözleşmenin en kritik ayağı olan maaş artışları da müzakere edildi.


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