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İstanbul Ümraniye'de iki yaşlı amcanın karateli şaşırtan kavga görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

İstanbul Ümraniye'de iki yaşlı amcanın karateli şaşırtan kavga görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

İstanbul Ümraniye'de tartışan iki yaşlı adamın ilginç karate hareketleri sergiledikleri sıradışı kavga görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti!

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:44
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 12:45
İstanbul Ümraniye'de iki yaşlı amcanın karateli şaşırtan kavga görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

İstanbul Ümraniye'de yol üzerinde karşılaşan iki yaşlı vatandaş sokak ortasında tekmeli yumruklu kavga etti, yerlerde yuvarlandı. Kimileri yaşlı vatandaşların kavgasını izlerken kimileri de ayırmaya çalıştı. Yaşanan ilginç anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah saatlerinde Ümraniye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı mahallede yaşayan yaşlı iki vatandaş cadde üzerinde karşılaştıkları esnada bir anda kavgaya tutuştu. Karşılıklı tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada iki vatandaş bir süre sonra yere düştü. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar araya girerek şahısları ayırırken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

'İlginç ve komikti'
Meydana gelen kavga esnasında olay yerinde bulunan Yiğit Şen, 'Biz de yoldan geçtiğimiz esnada gördük. Her şey bir anda oldu. İki tane yaşlı amca kavga ediyordu. Konunun ne olduğunu biz de tam anlayamadık. Çevredekiler araya girdi. Bir anda kavga etmişler. Aslında biraz da ilginç ve komikti. Kavga da kısa sürdü. Herkes dağıldı' diye konuştu.


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