İstanbul’da 6 İlçede Su Kesintisi! İstanbul’da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? Sular Ne Zaman Gelecek?

23 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul'un belirli ilçelerinde 23 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi yapılacağının açıklamasının ardından pek çok kişi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak araştırmasına başladı. Bu durumun üzerine İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin isimleri ve saat aralığı İSKİ'nin internet sitesinde paylaşıldı. Su kesintisi yaşanacak ilçelere önceden önlem almaları için duyuru gerçekleştirildi. Peki 23 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İşte 23 Ağustos İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi…
İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?
Arıza Kesinti
İlçe: Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah,Tayakadın Mah,Adnan Menderes Mah,Fatih Mah
Arıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.08.2021 09:32
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.08.2021 09:53
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Bağcılar
Etkilenen Mahalleler: Kirazlı Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarih: 23.08.2021 09:13
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Topçular Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.08.2021 10:03
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe: Ümraniye
Etkilenen Mahalleler: Site Mah,Armağan Evler Mah
Arıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi: 23.08.2021 09:28
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?
İstanbul'da 6 ilçede arıza ve bakım işlemleri için su kesintisinin yaşanmasının ardından İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Sorusu gündeme geldi. İSKİ'nin açıklamalarına göre 23 Ağustos 2021 tarihinde 6 ilçede gerçekleşen su kesintisi bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortadan kaldırılacak.
İstambul'da 6 ilçede su kesintisi
İSKİ'nin çalışmaları ardından son bulacak.