İstanbul’da 6 İlçede Su Kesintisi! İstanbul’da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak? Sular Ne Zaman Gelecek?

23 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi, İSKİ tarafından açıklandı. İstanbul'un belirli ilçelerinde 23 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi yapılacağının açıklamasının ardından pek çok kişi İstanbul'da hangi ilçelerde su kesintisi olacak araştırmasına başladı. Bu durumun üzerine İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçelerin isimleri ve saat aralığı İSKİ'nin internet sitesinde paylaşıldı. Su kesintisi yaşanacak ilçelere önceden önlem almaları için duyuru gerçekleştirildi. Peki 23 Ağustos Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler hangileri? İşte 23 Ağustos İstanbul su kesintisi yaşanacak ilçeler listesi…









İstanbul'da Hangi İlçelerde Su Kesintisi Olacak?



İstanbul'da Sular Ne Zaman Gelecek?



Arıza Kesintiİlçe: ArnavutköyEtkilenen Mahalleler: Mehmet Akif Ersoy Mah,Tayakadın Mah,Adnan Menderes Mah,Fatih MahArıza Sebebi: 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 23.08.2021 09:32Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe: B.ÇekmeceEtkilenen Mahalleler: Kamiloba MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 23.08.2021 09:53Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe: BağcılarEtkilenen Mahalleler: Kirazlı MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarih: 23.08.2021 09:13Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe: EyüpsultanEtkilenen Mahalleler: Topçular MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 23.08.2021 10:03Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.Arıza Kesintiİlçe: ÜmraniyeEtkilenen Mahalleler: Site Mah,Armağan Evler MahArıza Sebebi: 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi: 23.08.2021 09:28Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 23.8.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.İstanbul'da 6 ilçede arıza ve bakım işlemleri için su kesintisinin yaşanmasının ardındanSorusu gündeme geldi. İSKİ'nin açıklamalarına göre 23 Ağustos 2021 tarihinde 6 ilçede gerçekleşen su kesintisi bakım işlemlerinin tamamlanmasının ardından ortadan kaldırılacak.İSKİ'nin çalışmaları ardından son bulacak.