Başkan Erdoğan 2020 Tokyo Olimpiyatlarında madalya alan sporcular ile birlikte..

İşte Külliye'deki etkinlikte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



Ülkemizi gururla temsil eden siz sporcularımızla, antrenörlerimizle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tokyo 2020, salgın ortamında seyircisiz olarak düzenlenen ilk Olimpiyatlar olmanın yanında siz sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan hafızlara kazınmıştır.



"TÜRKİYE BÜYÜK BİR BAŞARIYA İMZA ATMIŞTIR"



Türkiye iki altın, iki gümüş, 9 bronz ile toplam 13 madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atmıştır. Sadece madalya sayısı açısından değil kadın sporcularımızın elde ettiği başarılar bakımdan tarihe geçmiştir. Kazandığımızın 13 madalyadan beşi kadın sporcular tarafından ülkemize getirilmiştir.





"ZOR GÜNLERDE MİLLETİMİZE HEYECAN YAŞATTINIZ"



Sizler sadece madalya kazanmadığınız aynı zamanda 7'den 70'e milletimizin tamamının gönlünü de kazandığınız. Başarılarla gençlerimiz için umut kaynağı oldunuz. Yangın ve sel felaketleriyle mücadele ettiğimiz zor günlerde milletimize heyecan yaşattınız.



"SPORA VE SPORCULARA BAKIŞI DEĞİŞTİRDİK"



Attığımız adımlarla spora ve sporculara bakışı değiştirdik. Ülkemizdeki toplam spor tesislerini artırdık. Lisanlı sporcu sayımız 10 milyon 376 bine çıktı. Spor kulüplerimizin sayısı 3 kattan fazla arttı. Sporcu eğitim merkezlerinde toplam bin 671 sporcumuz bulunmaktadır.



Cumhuriyetimizin 100. yılına sporda da hedeflere çok yaklaşan bir ülke olarak gireceğiz.