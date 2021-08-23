Altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi 23 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş sebebiyle pek çok yatırımcının altına yatırım gerçekleştirmesi üzerine heyecanlı bekleyiş başladı. Güncel altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar “23 Ağustos altın fiyatları” gibi başlıklar aratmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar?Bugün altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik.





23 Ağustos 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar?



GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



SPOT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



ALTIN/ONS ($) FİYATLARI NE KADAR?



CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?



YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



ZİYNET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?



14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?



22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?



Altın fiyatları 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle değer kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarındaki ani düşüş sonrasında yatırım gerçekleştiren pek çok yatırımcının yüzü gülüyor. Fiyatlarda yaşanan hareketlilikten sonra yatırımcılar "" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları…saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.Pazartesi saat 08.00'de alınan verilere göre 780 lira alış ve 797 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.SPOT ALTIN TL/GR FİYATI487,74487,801.780,811.781,423.121,503.180,461.555,871.595,113.121,503.180,46267,91321,77440,96462,02İşte merakla beklenen