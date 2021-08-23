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Altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi 23 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi 23 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Haftanın ilk gününün gelmesiyle birlikte altın fiyatları araştırılmaya başladı. Sabahın ilk saatleriyle yatırımcılar 23 Ağustos 2021 altın fiyatları konusunda araştırmasını gerçekleştiriyor. Peki, ekonomi gündemini yakından takip edenler için 23 ağustos 2021 altın fiyatları ne kadar? İşte 23 Ağustos gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları…

Ekleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:30
Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:33
Altın fiyatları 23 Ağustos Pazartesi 23 Ağustos Pazartesi gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları

Güncel altın fiyatları, yatırımcılar tarafından oldukça fazla araştırılıyor. Geçtiğimiz hafta altın fiyatlarında yaşanan düşüş sebebiyle pek çok yatırımcının altına yatırım gerçekleştirmesi üzerine heyecanlı bekleyiş başladı. Güncel altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında yatırımcılar “23 Ağustos altın fiyatları” gibi başlıklar aratmaya başladı. Peki çeyrek altın ne kadar?Bugün altın fiyatları ne kadar? Sizler için güncel altın fiyatlarını derledik.

23 Ağustos 2021 Altın Fiyatları Ne Kadar?


Altın fiyatları 23 Ağustos 2021 Pazartesi günü itibariyle değer kazanmaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda altın fiyatlarındaki ani düşüş sonrasında yatırım gerçekleştiren pek çok yatırımcının yüzü gülüyor. Fiyatlarda yaşanan hareketlilikten sonra yatırımcılar " gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları ne kadar? " sorusunun cevabını araştırıyor. İşte son dakika gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


23 Ağustos Pazartesi gram altın fiyatları saat 08.00'de kaydedilen güncel verilere göre 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.



ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


23 Ağustos çeyrek altın fiyatları Pazartesi saat 08.00'de alınan verilere göre 780 lira alış ve 797 lira satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

SPOT ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


SPOT ALTIN TL/GR FİYATI
487,74
487,80

ALTIN/ONS ($) FİYATLARI NE KADAR?


1.780,81
1.781,42

CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI NE KADAR?


3.121,50
3.180,46

YARIM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


1.555,87
1.595,11

ZİYNET ALTIN FİYATLARI NE KADAR?


3.121,50
3.180,46

14 AYAR BİLEZİK GRAM FİYATI NE KADAR?


267,91
321,77

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI NE KADAR?


440,96
462,02




İşte merakla beklenen 23 Ağustos 2021 güncel altın fiyatları

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