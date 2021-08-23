24 Ağustos 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 24 Ağustos Televizyonda Ne var? Bugün Hangi Diziler Var?

Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanallarında yeni bir yayın günü daha başladı. Haftanın ikinci gününde yarışmalar, ana haber bültenleri, filmler ve diziler seyircilerin beğenisine sunuluyor. Peki, 24 Ağustos 2021 Salı Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, FOX Tv, TV8, TRT1 ve Kanal 7 Yayın Akışı 24 Ağustos Televizyonda Ne var? İşte 24 Ağustos Salı yayın akışı…





ATV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı



KANAL D 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı



STAR TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı



FOX TV 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı

TRT 1 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı



TV8 24 Ağustos 2021 Salı Yayın Akışı



Show TV 24 Ağustos 2021 Salı yayın akışı



Kanal 7 24 Ağustos 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kahvaltı Haberleri10:00 Bir Zamanlar Çukurova13:00 ATV Gün Ortası14:00 Yok Artık 215:50 Kardeşlerim19:00 ATV Ana Haber20:00 İkimizin Sırrı23:30 Şans Kapıyı Çalınca07:00 Sihirli Annem09:00 Neler Oluyor Hayatta?11:00 Güneşin Kızları13:00 Magazin D14:00 Küçük Ağa16:00 Ece Üner ile Susma18:45 Kanal D Ana Haber20:00 Baht Oyunu07:00 Medcezir09:15 Yüksek Sosyete10:30 Erkenci Kuş13:30 Aramızda Kalsın16:45 Star Market18.40 Star Haber20:00 Ada Masalı08:00 Çalar Saat11:00 Şef Akademi Doğada13:45 Oluversin Gari16:30 Fulya ile Umudun Olsun19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber20:00 Aşk Mantık İntikam22:45 Hababam Sınıfı Üç Buçuk06:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı06:30 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi07:40 Kalk Gidelim11:05 Tozkoparan İskender (Altyazılı)12:35 Gönül Dağı (Altyazılı)15:50 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)19:00 Ana Haber (Canlı)19:55 Doğrusu Ne?20:00 Yabancı Sinema "İğne İplik" (Altyazılı)22:40 Türk Sineması "Eşkıya"06:30 Oynat Bakalım07:15 8'de Sağlık08:30 Oynat Bakalım09:30 Masterchef Türkiye13:00 Paylaş Benimle15.00 Paylaş Benimle17:15 Masterchef Türkiye20:00 Masterchef Türkiye (Yeni bölüm)06:00 Kalp Atışı08:30 Bu Sabah11:00 Yeni Gelin13:00 Bir Şansım Olsa14:30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk18.45 SHOW Ana Haber20:00 Güldür Güldür Show23:15 Şahsiyet06:30 Kanal 7'de Sabah07:45 Şakir Efendi09:20 Seren Aslan'la Her Gün10:50 Nermin'in Enfes Mutfağı12:30 Aşk Bir Rüya14:30 Mutfağım Şahane15:30 Can Yoldaşım18:00 Kanal 7 Haber Saati19:00 Baş Tacım21:30 Diriliş Ertuğrulİşte