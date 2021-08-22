Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını azaltmak ve enerji ihraç eden bir ülke pozisyonuna gelmesi için Berat Albayrak'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde; Fatih Sondaj Gemisi 2017'de TPAO envanterine kazandırıldı. Fatih, 29 Ekim 2018'de Akdeniz'de kuyu sondajına başladı. 4 derin deniz kuyusunu başarıyla tamamlayarak, 29 Mayıs 2020'de Karadeniz'e geçti. 21 Ağustos 2020'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Fatih Sondaj Gemisi'nin büyük keşfini duyurdu.







2020 YILININ DENİZLERDEKİ EN BÜYÜK KEŞFİ



Fatih Sondaj Gemisi'nin Zonguldak'ın 175 kilometre açığında gerçekleştirdiği sondaj faaliyetinde 320 milyar metreküp doğal gaz keşfi açıklandı. Karadeniz'deki en büyük keşif olmasının yanı sıra 2020 yılında denizlerdeki en büyük keşif olarak kayıtlara geçen keşfin ardından 'Fatih' ve 'Kanuni' sondaj gemileri çalışmalarına devam etti.



Türkiye’nin kaderini değiştiren keşif: İşte enerjide adım adım bağımsızlığın hikayesi



Sakarya Gaz Sahası'ndaki çalışmalarda, 17 Ekim 2020'de 85 milyar metreküp ek keşifle rezerv miktarı 405 milyar metreküpe çıktı.



Başkan Erdoğan; 4 Haziran'da Filyos Limanı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri açılışında ise Sakarya Gaz Sahası'ndaki 'Amasra- 1 Kuyusu'nda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfini açıkladı.



540 MİLYAR METREKÜPE ULAŞTI



Karadeniz'de yapılan çalışmalarda toplam doğal gaz rezervi, 540 milyar metreküpe ulaştı.



Türkiye’nin kaderini değiştiren keşif: İşte enerjide adım adım bağımsızlığın hikayesi



6 NİSAN 2017



Berat Albayrak, Enerji Bakanlığı döneminde açıkladığı Milli Enerji ve Maden Politikası'yla startı verdi. Alınacak arama sondaj gemileriyle Karadeniz'de yılda en az 2, Akdeniz'de 2 tane kuyu kazılacağını müjdeledi.



9 HAZİRAN 2017



Barbaros Hayrettin Paşa Gemisi'ni ziyaret eden Berat Albayrak, denizlerde kendi mühendislerimiz ve kendi gemilerimizle sismik çalışmalara başladıklarını duyurdu.



31 MAYIS 2018



Türkiye'nin ilk sondaj gemisi Akdeniz'e uğurlandı. Dönemin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'vira bismillah' diyerek Türk petrol ve gaz arama sondajcılığında yeni bir çağ açacağını söyledi.



30 EKİM 2018



Milli sondaj gemisi Fatih, Akdeniz'de ilk derin deniz sondaja start verdi. Alanya-1 adlı kuyuda ilk sondajı yaptı. Ardından ikinci sondaj için Finike-1 alanına geçti. Akdeniz'de 4 kuyuda çalışmalar tamamlandı.



29 MAYIS 2020



Fatih'in, İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümünde ise Türkiye'nin ilk milli sondaj gemisi Karadeniz'e uğurlandı.



21 AĞUSTOS 2020



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kaderini değiştirecek Fatih Sondaj Gemisi'nin keşfettiği gaz rezerviyle ilgili açıklama yaptı ve 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi keşfini duyurdu.

Türkiye’nin kaderini değiştiren keşif: İşte enerjide adım adım bağımsızlığın hikayesi



Karadeniz doğal gazının karaya çıkarılacağı Filyos Limanı'nda ise TPAO'nun çalışmaları devam ediyor. 2023 yılında karaya çıkarılması hedeflenen doğal gaz için rafineri ve tesis kurma çalışmaları süren Filyos, milli sondaj gemileri 'Kanuni' ve 'Fatih'in karadaki merkezi oldu.



Limandaki 960 dönümlük alan, TPAO'ya tahsis edildi.





Doğal gazın karaya çıkarılması çalışmalarında ise 2 bin kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

