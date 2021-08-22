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Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: Kimsin sen!

Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: Kimsin sen!

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplanması nedeniyle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun" dedi.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:25
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 16:26
Muharrem İnce'den CHP'li Tunç Soyer'e sert tepki: Kimsin sen!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kongre öncesi partisince asılan afişlerin zabıta ekipleri tarafından toplandığını söyleyerek, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi.

Kongre öncesi salonun dışına asılan afişlerin zabıtalar tarafından toplandığını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösteren Muharrem İnce, şunları kaydetti:

"Partinin emektarları gelmişler afiş asmışlar, belediye zabıtaları gelip bunları koparmış, depoya atmış. 'Mültecilere bakarım.' diyordun, 'Flamingoların da başkanıyım.' diyordun. Flamingoların başkanı olmana itirazım yok, doğru yapmışsın ama numaracıysan itirazım var. Sen kiminle dans ettiğini bileceksin önce. Kimsin sen o afişlerimi söküyorsun?"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerden önce kendisini arayıp destek istediğini ifade eden İnce, şimdi afişlerin sökülmesine anlam veremediğini aktardı.

Muharrem İnce, CHP'den ayrılma nedenini ve sonraki süreci anlatarak, "Biz bir göreniz, onlar bir bölen. Önümüzdeki yıl içinde kimin gören olduğunu, kimin bölen olduğunu herkes görecek." diye konuştu.


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