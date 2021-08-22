Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan çok net 'Afganistan' mesajı





Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin 2002 yılından bu yana Afganistanlıların yanında olduğunu belirterek "Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz. Gizli gündemimiz yok. İlgili kurumlarca temaslar yapılıyor. Olaylar ters giderse, bir sıkıntı görürsek 24 saatte orayı terk ederiz" dedi. IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nı ziyaretinde gündemi değerlendiren Akar'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:



570 VATANDAŞI TAHLİYE ETTİK



(Afganistan'da olası risk durumu) Gerektiğinde hızlı reaksiyon göstererek tahliyeleri gerçekleştirmek amacıyla uçakları hazır tutacağız. Bir saat içinde oraya uçakları sokacağız ve Mehmetçiği alıp çıkacağız. Dolayısıyla elimizdeki uçakları hazır tutmak için yeni bir planlama yaptık. Biz vatandaşlarımızı Kabil'den İslamabad'a getiriyoruz, oradan THY ile yurda tahliye ediliyorlar. Bu yolla 570 vatandaşımızı Kabil'den A400 M'lerle İslamabad'a aktardık. Oradan da THY ile taşıdık. Bir anlamda hava köprüsü kurduk.



GİZLİ GÜNDEMİMİZ YOK



Bizim yüzyıllardan beri Afganistan ile tarihi geçmişimiz, ortak değerlerimiz var. 20 yıldan beri oradayız, 6 yıldan beri de havaalanını işletiyoruz. Biz 2002'den beri Afgan kardeşlerimizin yanında olmayı sürdürüyoruz. NATO o dönemde de tartışıyor, 'Ne zaman çıkacaksınız?' diyordu. Biz her seferinde dedik ki 'Afgan kardeşlerimiz istediği sürece biz burada kalmaya devam edeceğiz'. Biz aynı noktadayız. Bizim Afgan kardeşlerimizle kültürel, ortak, tarihi değerlerimiz var. Bizim herhangi bir gizli gündemimiz yok.





24 SAATTE ÇEKİLİRİZ



Önemli olan Afgan kardeşlerimizin, ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatleri; bir de ahlaki ve kendi değerlerimiz var. Bu manada ilgili kurumlarca temaslar yapılıyor. Bunlardan da olumlu sinyaller geliyor. Tamamen bir iyimserlik havası tabii ki yok. Olaylar ters giderse, bir sıkıntı görürsek 24 saatte orayı terk ederiz.



MÜLTECİ VİDEOLARI GERÇEK DEĞİL



Gerçeklerı yansıtmayan, İran sınırı ile alakası olmayan veya ilgisiz bazı görüntüler paylaşılarak kamuoyunda farklı bir algı oluşturulmak isteniyor. Hudutlarda öyle görüntülerin çekilmesi mümkün değil. Engeller var, hudut birlikleri var, jandarma var, polis var, yol kontrol noktaları var. Bütün alanlarda İHA'lar faal. Belki Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edip muhalefetle gidip konuşacağız. İran, devamlı 'Böyle bir şey yok' diyor. Bizim de gördüklerimiz o yönde. Ayrıca sınırlarda gördüğümüz bir yoğun hareketlilik de söz konusu değil. Biz bu konuda oluşturulmak istenen algı ile uğraşıyoruz. Biz devamlı kuyudayız, devamlı taş çıkarıyoruz.