Memurun zam pazarlığında son gün!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, hükümetin yeni zam teklifini sendikalara sunması bekleniyor.



MEMURLARIN MAAŞ VE MEMUR EMEKLİSİNİN AYLIKLARINA 2022-2023 YILI ZAMMI BELLİ OLACAK



Memurların maaş ve memur emeklisinin aylıklarına gelecek 2 yılda yapılacak zam miktarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor.



MEMUR TEMSİLCİLERİNİN TALEBİ



Görüşmelerin geride kalan bölümünde Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, 2 yılda yüzde 6 refah payı artışı talebi var.



HÜMÜKETİN TEKLİFİ



Hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu.



MEMUR SENDİKALARI HÜKÜMETİN TEKLİFİNİ YETERSİZ BULDU



Hükümetin bu teklifini yetersiz bulun memur sendikalarının yeni teklif beklentileri sürüyor. Bir yandan hükümetten yeni zam teklifi bekleyen sendikalar, diğer yandan sözleşmenin tamamına ve hizmet kollarına dair müzakerelere de ara vermeden devam ediyor.



MÜZAKERE SÜRECİ, BU AKŞAM SONA ERİYOR



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 2 Ağustos'taki ilk toplantıyla resmi olarak başlayan 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde müzakere süreci, belirlenen yasal takvim gereği bu akşam itibarıyla sona erecek.



ANLAŞMA SAĞLANAMAZSA KARARI HAKEM KURULU VERECEK



Taraflar arasında bu süreye kadar anlaşma sağlanamaması halinde, sözleşme görüşmelerinde Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak.



KARAR AĞUSTOS AYI İÇİNDE ALINACAK



11 kişinden oluşan Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisine 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zamma dair nihai kararı ağustos ayı içerisinde verecek.



Memurun zam talebi ve hükümetin teklifi:





