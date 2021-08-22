KYK borcu olan öğrenciler için son tarih 31 Ağustos! Eğer KYK borcunun ilk 2 taksiti ödenirse...

9 Haziran 2021 itibarıyla vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş öğrenim ve katkı kredisi borcu olanlar bunları yapılandırabiliyor.



NE GETİRECEK?



Yapılandırma kapsamındaki öğrenim ve katkı kredisinin borç asılları ile gecikme zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) esas alınarak güncellenen tutarın ödenmesi halinde birikmiş gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçiliyor.



36 AY VADE İMKANI:



İsteyen 6, 9, 12 veya 18 eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini seçebiliyor. İlk taksitin 30 Eylül'e kadar, kalan taksitlerin de takip eden ikişer aylık dönemler halinde ödenmesi gerekiyor.



Yapılandırılan borca 6 taksitte 12 ayda yapılacak ödemelerde 1,09, 9 taksitte 18 aylık ödemelerde 1,135, 12 taksitte 24 aylık ödemelerde 1,18, 18 taksitte 36 aylık ödemede de 1,27 oranında katsayı uygulanıyor.



PEŞİNE EKSTRA İNDİRİM:

Yapılandırılan borçların tamamının 30 Eylül'e kadar ödenmesi halinde ise katsayı uygulanmıyor. Yİ-ÜFE tutarından da yüzde 90 indirim oluyor.



NASIL BAŞVURULACAK?:



Başvurular, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın 'www.gib. gov.tr', 'ivd.gib.gov.tr' adresinden kullanıcı kodu ve şifre, e-Devlet şifresi ya da anında kayıt olunarak veya e-Devlet 'www.turkiye. gov.tr' üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne girilerek bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla yapılabiliyor.



SÜRE UYARISI



Başvuruların taahhütlü posta veya APS ile gönderilmesi halinde postaya verildiği tarih, adi posta ile gönderilmesi halinde ise tahsil dairesinin kayıtlarına intikal ettiği gün başvuru tarihi olarak dikkate alınacak.



Bu sebeple posta yoluyla başvuru yapacakların söz konusu tarihleri dikkatle belirlemesi gerekiyor.



İLK 2 TAKSİTE DİKKAT!



30 Eylül ve 30 Kasım'a kadar ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, ilk 2'sinin süresinde ödenmesine rağmen bir takvim yılında 2'den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi, süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ve geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde yapılandırmadan yararlanma hakkı kaybedilecek.