Kolu kırılan kadın Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik, bizi ne güzel tokatladı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), halkın gözünün içine baka baka, üstelik mahkeme kararına rağmen yeşil katliamına imza attı. Vatandaşın korumak için çadır kurup nöbet tuttuğu Eyüpsultan Yeşilpınar'daki Gençlik Parkı'na önce zabıtalar girdi. Çadırlar söküldü, vatandaşlar dışarı çıkarıldı. Ardından iş makineleri harekete geçti.



ÖNCE KESİM SONRA DAYAK



Ağaçlar kesildi, vatandaşlar tartaklandı. Büyük tepki toplayan bu gelişme sonrasında İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuru sonuç verdi. Aynı zamanda "deprem toplanma alanı" olarak belirlenen park için "yıkımın durdurulmasına" yönelik karar alındı. Taraflara 30 gün süre tanınması kararlaştırıldı. Ancak buna rağmen yıkılan alanda İBB iştiraki KİPTAŞ tarafından bina inşaatı için çalışma başlatıldı.



Gençlik Parkı'nda dün de büyük gerginlik yaşandı. İBB ekipleri saat 08.00'de başladıkları yıkımı, 16.00'ya kadar sürdürdü. Vatandaşların tepkisi üzerine çalışmalar durdurulurken, ekipler alandan çekilmek zorunda kaldı. Ardından bölgeye gelen Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri, mahkeme kararına istinaden parkın etrafına güvenlik şeridi çekti. Geriye ise talan edilmiş park alanı kaldı.



İBB YARGIYI HİÇE SAYDILAR



Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı! Ekrem İmamoğlu’na isyan etti: Başa getirelim ne olacak dedik! Bizi ne güzel tokatladı!



İBB yetkililerinin mahkeme kararını bir kez daha görmelerine rağmen yıkıma devam etmeleri, vatandaşların öfkesine neden oldu. Sabah'ın aktardığına göre daha önce Gezi Parkı'nda ağaç katliamı bile olmadan onlarca göstericinin eylem yaparak protesto gösterisinde bulunduğunu hatırlatan mahalle sakinleri, "Hani nerede sahte çevreciler. Burada gerçek bir ağaç, yeşil katliamı var, neredeler" dediler. Eyleme katılan Samet Topçu, "Sadece 'Parkımızı yıkmayın' diyen 60 yaşındaki annemin kolunu kırdılar" diyerek şunları söyledi:



"Burası deprem toplanma alanıydı, tabelamız vardı. Gece yarısı gelip tabelayı çaldılar. Kartona yazıp koyduk. Onu da söktüler. Mahkemeden karar aldık, yine durmadan yıkıma devam ettiler. İmzalanmış resmi bir karar var ortada. 30 gün süreyle dokunamazsın diyor. Elimizde resmi evrak var. Buradaki faaliyet durmak zorunda. 30 günlük süreçte bu konuda bir çözüm bulunacağını düşünüyoruz. Biz elimizden gelen her şeyi yapacağız"



İMAMOĞLU BİZİ NE GÜZEL TOKATLADI



Vatandaşların direnişinin simge ismi Ayşe Topçu, halkla uyumlu olacağı vaadiyle seçimleri kazanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öfkeli. "Ekrem İmamoğlu'nu başa getirelim, bakalım ne olacak dedik. Denedik de ne oldu? Her şey çok güzel oldu! Biz millet olarak kandırıldık" diyen Topçu, "Biz halk olarak bunu hak ettik, Ekrem İmamoğlu bizi ne güzel tokatladı. 'Halk ne isterse onu yapacağız' diyorlar. Parkı istedik işte vermediniz ki. Yıkım kararına rağmen hâlâ çalışıyorlar" dedi.