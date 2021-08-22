Kastamonu'daki sel felaketi sonrası 'CHP'liydim artık AK Partiliyim' sözleriyle gündem olan Nurten Özçelik ilk kez konuştu

Sel afetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yürütülen çalışmaları gördükten sonra "Aileden CHP'liyim, ben böyle çalışma görmedim, artık AK Partiliyim" sözleriyle gündeme gelen selzede Nurten Özçelik, SABAH'a konuştu.



ÖZÇELİK: "CUMHURBAŞKAMIZ DİDİNİYOR, BAKANLAR BURADA, KIZILAY ÇOK GÜZEL ÇALIŞIYOR"



Nurten Özçelik, ülkemizde büyük felaket yaşandığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor. Bakanlar burada. Kızılay çok güzel çalışıyor. Eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşaallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleride atlatacağız" dedi.



Özçelik, devletin milletle birlikte olduğunu hatırlatarak, "Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın" ifadelerini kullandı.



Nurten Özçelik'in açıklamaları şöyle:



"Selde iki arabam, bir gelir getiren depom gitti. İki oğlum var, onlara bu kaynaklarımla bakıyordum. Bir oğlum öğrenci, bana yük olmamak için Antalya'da part time bir mağazada çalışmaya başladı. Diğer oğlım balıkçı teknesi kaptanı sezon kapalı.



Buradaki bayanlar çok çalışkandır, iki domates ekse parasını çıkarır ama büyük bir felaket yaşandı. Devlet milletle birlikte oldu. Çalışmalar harika. 'Biz buralar bitti' dedik ama devlet ilk günden itibaren yanımızdaydaydı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabah, öğle ve akşam geldi. Bayanlar etek istedi, onu dahi aldı.



Kızılay çok güzel çalışyor. eve giremiyorum, kapımın önünde yemeğimi veriyor. 'Bittik' diyordum.



Bundan sonra AK Parti'den başka partiye oy vermem. CHP'liyim, Kemal Kılıçdaroğlu televizyona çıkınca televizyonu kapatıyorum. Lütfen rica ediyorum, hiç kimse bu felaketler yüzünden siyaset yapmasın. Devler layıkıyla görevini yerine getiriyor. Allah devlete zeval vermesin. Ülkesini seven insan şu durumda siyaset yapmaz. Cumhurbaşkanımızı görüyorum, didiniyor, inşaallah söylediklerini yerine getirmesini ve buradaki selden etkillenen küçük esnafın banka kredi borçlarının silinmesinmesini rica ediyorum.



Şu anki belediye başkanı da AK Partili çok güzel işer yaptı ve koşturdu. İnşallah hep birlikte güçlü devletimizle birlikte bugünleride atlatacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı yaralar sarıldıktan sonra çay içmeye davet ediyorum."