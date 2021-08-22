İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



Ülkemizde özellikle yangın ve sel bölgelerindeki hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durumu tarif etmek gerekirse, insanın baş etmekte zorlanacağı, teknolojinin de baş etmekte zorlanabileceği ve beklenilenin ötesinde büyük bir afet. Söyleyeceğim cümleden endişe ediyorum ama 'benim bugüne kadar gördüğüm afetlerin üstünde bir tabloyla karşı karşıyayız.



Tahminlerin ötesinde büyük bir afet.



(Batı Karadeniz'deki sel felaketi) Yangından dönerken sel afetinin haberini aldım.



Türkiye, kamu, milletimiz tüm gücüyle burada.



El birliği ile bunun altından çıkacağız.



Ayrıntılar geliyor...