USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:35
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 18:41
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Ülkemizde özellikle yangın ve sel bölgelerindeki hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyorum. Karşı karşıya kaldığımız durumu tarif etmek gerekirse, insanın baş etmekte zorlanacağı, teknolojinin de baş etmekte zorlanabileceği ve beklenilenin ötesinde büyük bir afet. Söyleyeceğim cümleden endişe ediyorum ama 'benim bugüne kadar gördüğüm afetlerin üstünde bir tabloyla karşı karşıyayız.

Tahminlerin ötesinde büyük bir afet.

(Batı Karadeniz'deki sel felaketi) Yangından dönerken sel afetinin haberini aldım.

Türkiye, kamu, milletimiz tüm gücüyle burada.

El birliği ile bunun altından çıkacağız.

Ayrıntılar geliyor...


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı