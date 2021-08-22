USD (Alış - Satış) : 8,53 - 8,54 EURO (Alış - Satış) : 9,96 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Heybeliada’da soğutma çalışmaları sürüyor

Heybeliada’da soğutma çalışmaları sürüyor

Adadaki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ve son hali havadan görüntülendi.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:40
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 15:44
Heybeliada’da soğutma çalışmaları sürüyor

Heybeliada Kuleli Köşk mevkiinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 40 dakika boyunca etkili olan yangında 230 vatandaş tahliye edildi.

Gün boyunca hem havadan hem de karadan yapılan müdahaleler sonrası alevler kontrol altına alındı, adaya giriş ve çıkışlar normale döndü.

HEYBELİADA'DA SON DURUM

Mavi ve yeşilin birleştiği Heybeliada'dan geriye kalan acı manzara ortaya çıktı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının ormanlık alanda bıraktığı hasar drone ile havadan görüntülendi.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı