HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan CHP ve İYİ Parti'ye teröristbaşı Öcalan çağrısı: Tecride karşı ittifak kuracağız

Millet İttifakı'nda bebek katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için ittifak kurulduğu itiraf edildi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar teröristbaşı Öcalan hakkında alçakça açıklamalarda bulundu. Şırnak'ta konuşan Sancar bir kez daha bölücü terör örgütü PKK'nın sözcülüğünü yaptı.



"APO'NUN ÖZGÜRLÜĞÜ İÇİN İTTİFAK KURACAĞIZ"



Cumhur ittifakını hedef alaran kendi ittifakına seslenen Sancar, "Bu otoriter bloka karşı özgürlük ittifakını kuracağız" diye konuştu.



Terör siyasetine devam eden Sancar açıklamasında "Uygulanan bu tecride karşı ittifak kuracağız" ifadelerine yer verdi.



HDP'DEN CHP'YE İTTİFAKA DEVAM ÇAĞRISI



Yaklaşık bir ay önce ittifakı resmen kabul eden Sancar, 2023 yılında yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini işaret etmişti. İttifak ortaklarına seslenen Sancar, "İttifakı kim bozarsa büyük vebalin altında kalacaktır" demişti.



CHP'yi tehdit eden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Kim gelirse gelir. Gelen gelir, gelmeyen kendi yoluna devam eder. Kendi yoluna devam ettiğinde HDP'siz yürümenin mümkün olmadığını görenler sonradan pişman olursa hesabını halka verirler" tehdidinde bulunmuştu.



CHP'DEKİ ULUSALCI SEÇMENİN GAZINI ALDILAR



CHP'li ulusalcıların HDP ile ittifaktan rahatsız olması sonrası bazı HDP'liler ittifağın bozulacağı yönünde açıklamalar yapıyorlardı.



Geçtiğimiz hafta HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, "Bizim oyumuz çantada keklik değil. CHP bunu bilmiyor mu, bir defa oy verdik ama yine vereceğiz diye bir şey yok." dedi.



Cezaevinden fondaş medyaya konuşan Kobani faili HDP'li Selahattin Demirtaş, "Partim ve halkımız bana ne görev verirse severek ve onurla yapmaya hazırım. Buna Cumhurbaşkanlığı adaylığı da dahil" ifadeleriyle Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olmak istediğini belirtmişti.