Dışişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yalanlama!

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:



Birleşik Krallık Basınında Afgan Sığınmacılar İçin Üçüncü Ülkelerde Kurulacak İltica Merkezleri Planları Bağlamında Ülkemize İlişkin Atıf Yapılması Hk.



Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.



Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir