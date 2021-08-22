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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yalanlama!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yalanlama!

Dışişleri Bakanlığı CHP Genel başkanı Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Akşener'in "Türkiye'de "mülteci merkezleri" kurulacak" iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada: "Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye’de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 23:16
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 23:17
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kılıçdaroğlu ve Akşener'in iddialarına yalanlama!

İşte Bakanlıktan yapılan o açıklama:

Birleşik Krallık Basınında Afgan Sığınmacılar İçin Üçüncü Ülkelerde Kurulacak İltica Merkezleri Planları Bağlamında Ülkemize İlişkin Atıf Yapılması Hk.

Birleşik Krallık basınında yeralan Afgan mülteciler için Türkiye'de iltica başvuru merkezi kurulması konusunda plan yapıldığı yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Bugüne kadar hiçbir ülkeden tarafımıza iletilmiş bu yönde resmi bir talep bulunmamaktadır. Bu yönde bir talep iletilse dahi, bunu kabul etmemiz mümkün değildir


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