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Başkan Recep Tayyip Erdoğan MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını müjdeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını müjdeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda personel sayısının artırıldığı müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:25
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 13:25
Başkan Recep Tayyip Erdoğan MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını müjdeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından bir müjde verdi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.

İşte o açıklama:

"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."


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