Başkan Recep Tayyip Erdoğan MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını müjdeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda personel sayısının artırıldığı müjdesini sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından bir müjde verdi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.
İşte o açıklama:
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."