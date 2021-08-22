Başkan Recep Tayyip Erdoğan MEB pansiyonlarına 5 bin 872 personel alınacağını müjdeledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan twitter hesabından bir müjde verdi. Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı pansiyonlarda hizmet kalitesini artırmak için 5 bin 872 aşçı ve yardımcı destek personeli alınacağını duyurdu.



İşte o açıklama:



"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı pansiyonlarda kalan öğrencilerimizin daha iyi hizmet alabilmeleri için personel sayısını artırma kararı aldık. Pansiyonlarımıza 5 bin 872 yeni aşçı ve yardımcı destek personeli alınacaktır. Hayırlı uğurlu olsun."

