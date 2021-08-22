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Afganistan'dan yeni tahliye operasyonu: 357 Türk vatandaşı İstanbul'da...

Afganistan'dan yeni tahliye operasyonu: 357 Türk vatandaşı İstanbul'da...

Taliban'ın Afganistan'da yönetmi ele geçirmesinin ardından Türkiye'ye dönmek için başvuruda bulunan Türk vatandaşlarının tahliye süreci devam ediyor.

Ekleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:19
Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2021 Pazar 10:20
Afganistan'dan yeni tahliye operasyonu: 357 Türk vatandaşı İstanbul'da...

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele almasının ardından ülkede bulunan Türkler yurda getirilmeye devam ediliyor. 357 kişi daha, Türk Hava Yolları uçağı ile İstanbul'a geldi.

UÇAN KALE İLE İSLAMABAD'A ORADAN İSTANBUL'A

Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 16'sı bebek toplam 357 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile İstanbul'a getirildi.


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