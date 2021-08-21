Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

Taliban, Afganistan topraklarında hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda vilayet merkezlerini ele geçirmeyi sürdürürken, Avrupa'da 2015'tekine benzer bir göçmen hareketliliğinin yaşanacağı endişesi hakim. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kıtaya olası Afgan göçünün önüne geçilmesi için Brüksel'den bölgedeki ülkelerin hareketliliği durdurmasına yardım etmesini istiyor.



'Pasif şekilde bekleyemeyiz'



Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu. İnşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceleyen Bakan Panagiotopulos, 'Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor. Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz' şeklinde konuştu.



60 bin göçmene ev sahipliği yapıyor



Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı. Ülkede 2015 yılından bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor. Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.