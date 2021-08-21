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Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

Yunanistan, Afganistan'dan olası göçmen akınına karşı Türkiye ile sınırına 40 kilometrelik duvar ördü. Sınıra yeni bir gözetim sistemi de kuruldu.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:45
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:56
Yunanistan'ın Afgan mülteci korkusu: Türkiye sınırına 40 kilometrelik çelik duvar ördüler

Taliban, Afganistan topraklarında hükümet güçleriyle girdiği çatışmalarda vilayet merkezlerini ele geçirmeyi sürdürürken, Avrupa'da 2015'tekine benzer bir göçmen hareketliliğinin yaşanacağı endişesi hakim. Avrupa Birliği üyesi bazı ülkeler, kıtaya olası Afgan göçünün önüne geçilmesi için Brüksel'den bölgedeki ülkelerin hareketliliği durdurmasına yardım etmesini istiyor.

'Pasif şekilde bekleyemeyiz'

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopulos, sınır bölgesine ziyarette bulundu. İnşa edilen çelik duvar ile elektronik gözetleme sistemini inceleyen Bakan Panagiotopulos, 'Afganistan krizi göçmen akınları için olanak yaratıyor. Olası etkiye karşı pasif bir şekilde bekleyemeyiz' şeklinde konuştu.

60 bin göçmene ev sahipliği yapıyor

Yunanistan 40 kilometrelik çelik çiti geçen sene kurmaya başlamıştı. Ülkede 2015 yılından bu yana yaklaşık 60 bin göçmen kalıyor. Atina yönetimi, son aylarda göçmen kamplarını çitle çevirerek ve kara ve deniz yoluyla sınır devriyelerini yoğunlaştırmıştı.


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