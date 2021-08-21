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Şehit kızından Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz

Şehit kızından Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz

Babası YPG’nin sınır ötesinden attığı havanlar sonucunda şehit olan gazeteci Gülay Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Demir, 'Sınır namustur' pankartını paylaşan Kılıçdaroğlu'na "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." dedi.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:14
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:20
Şehit kızından Kılıçdaroğlu'na ağır sözler: Sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Sınır namustur' pankartının fotoğrafını paylaştı.
 
Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Birçok ülke “Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız” açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye’den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)” notunu düştü.

Şehit kızı gazeteciden ağır sözler
Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Gülay Demir ağır ifadeler kullandı.
 
Terör örgütü YPG'nin Suriye'den, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıda şehit olan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir'in kızı olan Demir, CHP'nin HDP ile ittifakını eleştirdi.
 
'Namussuzların sınırı yoktur'
"Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." diyen Demir, "Sınır namustur ama NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR…" ifadesini kullandı.


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