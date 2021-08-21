İşte Boğaziçi ve Marmara'nın yeni rektörleri!

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığı öğrenildi.



Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci Boğaziçi Üniversitesi Rektörü oldu.



Şubat 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı görevine getirildi. 15 Temmuz 2021 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.



Türkiye'nin önde gelen fizik bilimcileri arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, fiber optik, nano partiküller, optik sensörler ve kuantum optiği gibi alanlarda çalışmalarıyla dünya çapında tanınıyor.



İNCİ, MELİH BULU'NUN YERİNE VEKALETEN ATANMIŞTI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'ndan 15 Temmuz 2021 tarihinde yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararıyla görevinden alınan Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'nun yerine vekaleten Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet Naci İnci atandı.







Prof.Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?



Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992'de ise fiber optik sensörler alanında Heriot-Watt Üniversitesinden (İngiltere) doktora derecesini aldı.



İnci, 1993–1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yaptı.



1994'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümünde yardımcı doçent olan İnci, 1996'da doçentliğe yükseltildi.



1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Gunma Üniversitesine (Japonya) konuk araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. İnci, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.



2005'te Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümüne profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Stuttgart Üniversitesi (Almanya), Gunma Üniversitesi (Japonya), Norveç Teknik Üniversitesi ve Heriot-Watt Üniversitesi olmak üzere (İngiltere) yurt dışında çeşitli üniversitelerde konuk profesör olarak bulundu.



Prof. Dr. Naci İnci, fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışıyor ve araştırmalar yürütüyor.



Prof. Dr. İnci'nin, üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında iki uluslararası patenti bulunuyor.







MARMARA ÜNİVERSİTESİ'NE DE MUSTAFA KURT ATANDI



Marmara Üniversitesi Rektörlüğü'ne de Prof. Dr. Mustafa Kurt'un atandığı bildirildi.



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı'na, 30 Temmuz 2021 tarihinde Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar seçilmişti.



Söz konusu atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince gerçekleştirildi.



PROF. DR. MUSTAFA KURT



Prof. Dr. Mustafa Kurt, 1981- 1985 yıllarında Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi'nde lisans eğitimi aldı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 1985- 1987 yıllarında yüksek lisans, 1987- 1993 yıllarında ise doktora yaptı. Kurt, Marmara Üniversitesi'nde 2002- 2013 senelerinde Prof. Dr. unvanıyla Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğitimi Bölümü'nde görev aldı. Kurt, 2013'ten beridir Marmara Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü'nde görev alıyor.

