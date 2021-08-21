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İstanbul Valisi duyurdu: Heybeliada'da yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi duyurdu: Heybeliada'da yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Heybeliada'da çıkan orman yangınının saat 14.55 itibarıyla kontrol altına alındığını açıkladı.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:30
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 15:44
İstanbul Valisi duyurdu: Heybeliada'da yangın kontrol altına alındı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Heybeliada'da çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, 'Heybeliada'daki yangın 14.55 itibarıyla kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Heybeliada halkına ve yangın söndürme ekiplerimize teşekkür ediyorum. İstanbul'umuza geçmiş olsun.' ifadeleri yer aldı.



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