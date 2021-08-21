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Heybeliada'daki yangında insan zinciri oluşturuldu!

Heybeliada'daki yangında insan zinciri oluşturuldu!

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 13:51
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:56
Heybeliada'daki yangında insan zinciri oluşturuldu!

Heybeliada, Eski Değirmenyeri bölgesindeki ormanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

Yangına müdahale için söndürme helikopteri de yönlendirildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.



Heybeliada'da çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada, yangının saat 13.07'de başladığı ilk müdahalenin ise saat 13.10'da yapıldığı kaydedildi.



Yangına 1 uçak, 3 helikopter ve 5 arazöz ile müdahalenin sürdüğü ifade edildi.

Profesyonel ekiplerin müdahalelerinin yanı sıra ada sakinleri de zincir oluşturarak su taşıdı.

İSTANBUL VALİLİĞİ ADALAR'DA ORMAN YANGINI ÇIKTIĞINI DUYURDU

Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır.

Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir.

Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.'

Ayrıntılar geliyor...


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