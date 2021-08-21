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Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Soruşturma başlatıldı

Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nden Heybeliada'da çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ekleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:42
Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 14:44
Heybeliada'daki orman yangınıyla ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Valiliği'nin açıklaması şöyle:

'Emniyet, İtfaiye ve Orman Harekât Merkezlerinden alınan bilgilere göre; bugün saat 13.15'te Adalar İlçemiz Heybeli ada Kuleli Köşk mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıkmıştır. Söz konusu bölgeye süratle güvenlik, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edilmiştir.

Ekiplerimizce; 3 itfaiye, 2 arazöz, 1 toma ile karadan, 3 yangın söndürme helikopteri ile havadan söndürme çalışmalarına devam edilmektedir. Balıkesir ve Bursa'dan sevk edilen 2 helikopter ile İzmir, Muğla ve Antalya'dan sevk edilen 4 yangın söndürme uçağı ve 2 adet itfaiye aracı adaya hareket halindedir. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatılmıştır.'


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