Ankara'da asfalt çilesi! CHP'li Mansur Yavaş vatandaşı yine mağdur etti...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturduğu günden bu yana halka sunduğu seçim vaatlerini yerine getirmeyen CHP'li Mansur Yavaş bunun üzerine bir de görevini doğru düzgün yapmayarak halkı perişan ediyor.



Ankara'nın Mamak ve Pursaklar ilçesinde uzun süredir devam eden yol ve asfalt çalışmaları vatandaşa çile çektiriyor. Görevlerini yerine getirmeyen CHP'li Mansur Yavaş'a tepki gösteren halk, sorunlarına çözüm arıyor.



Konuya ilişkin videolar için;



https://twitter.com/BeyazGazete/status/1428831169760612358



https://twitter.com/BeyazGazete/status/1428829175578861575

