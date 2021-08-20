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#YalancıBayKemal sosyal medyada gündem oldu!

#YalancıBayKemal sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cuma Namazı çıkışında yaptığı açıklamalarda Kemal Kılıçdaroğlu için "Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir." demişti. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:01
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:08
#YalancıBayKemal sosyal medyada gündem oldu!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaları sırasında kullandığı ''Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir' ifadeleri ise sosyal medyada gündem oldu. Başkan Erdoğan'ın bu sözleri Twitter'da milyonlarca kullanıcı tarafından paylaşıldı. İşte Erdoğan'ın o sözler:

BAY KEMAL SIFATIYLA YALANCI BAY KEMAL'DİR

Bay Kemal sıfatıyla yalancı bay Kemal'dir. Akşam başka gündüz başka. Her hadisede yalanlarıyla temayüz etmiş bir zattır. Bu olayda da yine ABD Büyükelçiliği yalanlamıştır fakat bunlar hala bunun üzerinden yürümeye devam ediyorlar. Karadeniz'deki sel afetinde, diğer taraftan Antalya, Muğla'daki yangın afetlerinde.

Bartın, Kastamonu, Sinop'taki sel afetlerinde yaptıkları her şey yalan. Yanlarında zaten yalan makinaları var gayet iyi çalışıyor. Yalan üzerine yalan, ülkede felaket yaşıyoruz dayanışma yok yalan var. Milleti yalanla bir yerlere taşıyacağınızı zannediyorsanız taşıyamayaksınız. Böyle bir felaketin olduğu dönemde ülkeyi yönetenlerin yanında yer almanız lazım. Çünkü bunların miracı yalan. Yalan üzerine bunların bir akışı var gidişi var. Benim milletim zamanı geldiğinde gereken dersi sandıkta verecektir.


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