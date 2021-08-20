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Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal

Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal

Trabzon Havalimanı'nın pistinde meydana gelen ufak çapta çatlak nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Piste onarım çalışması başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:05
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 23:10
Trabzon Havalimanı'nda pist çatladı! Uçuşlar iptal

Türkiye'nin hava trafiği yönünden en önemli havalimanları arasında yer alan Karadeniz kıyısındaki Trabzon Havalimanı'nı pistinde, bilinmeyen nedenle çatlak oluştuğu fark edildi.

Pistteki küçük çaptaki çatlak nedeniyle inceleme başlatan yetkililer, uçak seferlerini önlem amaçlı iptal etti.

Trabzon'dan gitmek isteyen yolcuların uçuş seferlerinde aksama olurken, kente gelmek isteyen uçaklar da Trabzon Havalimanı'nı pas geçmek durumunda kaldı.

Piste onarım başlatıldığı, seferlerin kısa sürede açılmaya çalışıldığı belirtildi.

Öte yandan 23 Nisan 2020 tarihinde uçuşlara kapatılan havalimanının pisti bakımına alınmış, asfalt yenileme ve bakım çalışmaları yürütülmüştü.


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