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Terörden aranan HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı

Terörden aranan HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri önemli bir operasyon daha gerçekleştirdi. Terörden aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan yakalandı.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 19:16
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 19:16
Terörden aranan HDP'li Serhat Kadırhan yakalandı

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alınan ve aranan HDP'li eski Şırnak Belediye Başkanı Serhat Kadırhan, Diyarbakır'da saklandığı evde yakalandı.

HAKKINDA 10 AYRI ARAMA KARARI BULUNUYORDU

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütüne üye olma, devletin birliğini ve ülke
bütünlüğünü bozma ve görevi kötüye kullanma gibi suçlamalarla hakkında 10 ayrı arama kararı bulunan Serhat Kadırhan'ın saklandığı eve operasyon düzenledi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Kadırhan'ın gözaltına alındığı evde, 7 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 1 tablet, 1 harici bellek ve 1 ajanda ele geçirildi.

Arandığı süre boyunca N.K ismini kullandığı öğrenilen Kadırhan'ın emniyetteki işlemleri sürüyor.


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