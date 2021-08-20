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Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki çeken sözler: 'Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır'

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki çeken sözler: 'Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır'

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, skandal bir açıklamaya imza attı. Kendi televizyonunda yayınlanan bir programda konuşan Yanardağ, "Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır" ifadesini kullandı. Yanardağ'ın bu sözleri Boşnaklar tarafından tepkiyle karşılandı.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:00
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:07
Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'dan tepki çeken sözler: 'Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır'

TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi kanalında '4 Soru Yanıt' programının konuğu oldu.

Programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Yanardağ'ın Boşnaklar hakkında söylediği skandal ifadeler büyük tepki topladı.

'Boşnaklar Müslüman olmuş Sırp'tır'

Yanardağ, Adalet Bakanlığı'nın Boğaziçi Üniversitesi'ndeki tutuklama kararlarına yönelik eleştirilerde bulunurken 'Kemalizmin Türkiye'de aranacağını' söyledi.

Türkiye ile Yugoslavya'nın parçalanmasını kıyaslayan Yanardağ, Türkiye'ye gelip Kemalizmi öven bir Sırp felsefeciden bahsederek, Boşnaklar için şu ifadeleri kullandı;

BOŞNAKLAR MÜSLÜMAN ÇÜNKÜ...

'O sırp Türkiye'ye geldiğinde Kemalizmi çok ararsınız demişti. Çünkü o Müslümanları tanıyor Boşnaklar Müslüman çünkü. Müslüman olmuş Sırp'tır Boşnaklar. Onları tanıyor, o kültürü iyi biliyor ve Yugoslavya'nın nasıl parçalandığına tanık olmuş.'

Yanardağ'ın Boşnakları 'Müslüman olmuş Sırp' olarak tanımlaması Boşnak dernekleri tarafından tepkiyle karşılandı.

BOŞNAKLARIN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Boşnaklar tarafından yönetilen sosyal medya hesabından,

'Sayın Merdan Yanardağ Boşnaklar Müslüman olmuş Sırplardır ne demek? Dil sürçmesi olduğunu düşünüyoruz eğer değilse Boşnaklardan özür dileyin' şeklinde paylaşıma imza atıldı.


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