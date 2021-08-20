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Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi!

Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi!

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in, görev süresi sona ermeden önce düzenlediği yurtdışı ziyaretlerinde son durağı Rusya oldu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Almanya Başbakanı olarak Moskova’ya son ziyaretini gerçekleştiren Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:10
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 17:14
Rus lider Putin Merkel’le görüşmesine çiçekle geldi!
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, görev süresi sona ermek üzereyken son yurtdışı ziyaretlerine devam ediyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere geldiği Moskova'da resmi törenle karşılanan Merkel, Kremlin Sarayı bahçesinde Putin ile bir araya geldi. Kremlin Sarayı'nın bahçesinde yer alan Meçhul Asker Anıtı'na çiçek bırakan ikili, daha sonra Kremlin Sarayı'na geçerek basın açıklaması düzenledi.

Almanya ile Rusya arasında artan ticarete vurgu yapıldı

Rusya Lideri Putin ise, basın açıklaması öncesi Başbakan Merkel ile görüşmeye çiçekle geldi. Görüşme öncesinde ise ikili, yaptığı açıklamalarda karşılıklı olarak sıcak mesajlar verdi. Rusya lideri Putin yaptığı açıklamada, Almanya'nın, Rusya için hem Avrupa'da, hem de dünyada ana ortaklardan biri olduğuna dikkat çekerken Almanya ile Rusya arasındaki artan ticarete vurgu yaptı.



'Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var'

Almanya Başbakanı Merkel ise yaptığı açıklamada, bunun bir veda ziyareti olmasının yanında çalışma ziyareti olduğunu söyleyerek, Putin ile Afganistan ve Libya gibi konuları ele alacaklarını ifade etti. Açıklamasında, zaman zaman Rusya ile görüş ayrılıkları olduğuna değinen Merkel, 'Anlaşmazlıklarımız olmasına rağmen birbirimizle konuşmamızda fayda var' ifadelerini kullandı.


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