USD (Alış - Satış) : 8,51 - 8,53 EURO (Alış - Satış) : 9,95 - 9,97
Ana Sayfa.
Güncel
Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı’nın Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Müge Anlı Yeni Sezon Ne Zaman?

Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı’nın Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Müge Anlı Yeni Sezon Ne Zaman?

ATV ekranlarının sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert’in yeni yayın döneminin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Başarılı sunucu Müge Anlı’nın yıllardır çok konuşulan programı Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Sorusunun sorulması üzerine Müge Anlı’dan cevap gecikmedi! Milyonlarca seyircinin heyecanla beklediği Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? Müge Anlı ne zaman başlayacak?

Ekleme Tarihi: 19 Ağustos 2021 Perşembe 11:57
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 13:02
Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak? Müge Anlı’nın Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Müge Anlı Yeni Sezon Ne Zaman?

ATV'nin reyting rekorları kıran programı Müge Anlı ile Tatlı Sert, üç aylık yaz tatilinin ardından yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor! Bu yıl 14. Sezonu ile yayın hayatına devam edecek olan Müge Anlı ile Tatlı Sert'in gündeme gelmesi üzerine seyirci Müge Anlı ne zaman başlayacak? Sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Heyecanın, mutluluğun, üzüntünün bir arada olduğu program yakın zamanda yayın hayatına devam edecek! Peki, pek çok gizemli olay ve cinayetin çözüldüğü Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak?

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT NE ZAMAN BAŞLAYACAK?


13 sezondur ekranların sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert bu yıl 14. Sezonu ile ekranlara gelecek. Müge Anlı'nın Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği paylaşım sonrasında pek çok izleyici Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman başlayacak? ve Müge Anlı ne zaman başlayacak? sorularının cevabını araştırmaya başladı. Ünlü sunucu Müge Anlı ise programı hakkında sorulan sorulara ‘Kavuşmamıza çok az kaldı.' Yanıtını verdi. Pek çok kişinin merakla beklediği programın her yıl olduğu gibi bu yıl da 13 Eylül'de başlaması bekleniyor.



MÜGE ANLI KİMDİR?


Ünlü sunucu Müge Anlı, 19 Aralık 1973 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde eğitim gören Müge Anlı, Yüksek Lisansını ise Kadir Has Üniversitesinde gerçekleştirmiştir.2008 yılında kendisi gibi gazeteci olan Burhan Akdağ'dan ayrılan Müge Anlı'nın bu evlilikten bir kızı vardır. Yayın hayatında ilk kez Dobra Dobra programı ile adını duyuran Müge Anlı, uzun bir süre Dobra Dobra programında yer aldıktan sonra Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunmaya başlamıştır. 13 sezondur kayıpları bulan, cinayetleri aydınlatan ve pek çok kavuşmaya öncülük eden Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bu yıl 14. Sezonu ile ATV ekranlarında yer almaya devam edecek.



Müge Anlı ile Tatlı Sert Eylül ayında 14. sezonu ile ATV ekranlarında!

Müge Anlı Ne Zaman Başlayacak?Müge Anlı Kimdir?Müge Anlı Ile Tatlı Sert Ne Zaman Başlayacak?Müge Anli İle Tatli Sert Ne Zaman Başlayacak?Müge Anlı’nın Yeni Sezon Tarihi


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

16-22 Ağustos Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı