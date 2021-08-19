Meteoroloji'den Sinop ve çevreleri için son dakika uyarısı! Kuvvetli sağanak geliyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; 20 Ağustos'a ilişkin hava durumu tahmin raporunu resmi internet sitesi üzerinden yayınladı. Rapora göre; selden etkilenen Sinop için gök gürültülü ve kuvvetli sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.



Meteoroloji'den yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece ve Cuma (20.08.2021) sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların başta batı ilçeleri (Ayancık, Türkeli ve Erfelek) olmak üzere yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadeleri kullanıldı.



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Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.