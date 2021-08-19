Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Kardeşlerim Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Yapımcılığımı Nazlı Heptürk'ün üstlendiği ve başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi son dönemin en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başardı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin uzun bir aradan sonra ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen Kardeşlerim ne zaman başlayacak? sorusu cevaplandırıldı! Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?





Kardeşlerim Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?



Kardeşlerim Dizisi Oyuncuları Kimlerdir?



Her hafta Cumartesi günleri saat 20:00'da ATV ekranlarında yer alan Kardeşlerim dizisi ilk sezonunu 19 Haziran 2021 tarihinde tamamladı. 18. bölümü ile sezon finali yapan Kardeşlerim'in üç aylık yaz tatilinin ardından ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. 2. Sezonuna 19. bölüm ile başlayacak olan Kardeşlerim dizisinin hayranlarısorusunu gündeme getirdi. Ekranların sevilen dizisi Kardeşlerim Eylül ayında yayın hayatına dönecek. Sosyal medyada dolaşan iddialara göre Kardeşlerim yeni sezonunun 18 Eylül'de başlayacağı düşünülüyor.ATV ekranlarının reyting rekortmeni Kardeşlerim dizisi pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduruyor. İşte ekranların sevilen dizisiYapım: NGM MediaYapımcı: Nazlı HeptürkYönetmen: Serkan BirinciSenaryo: Gül Abus Semerci• Celil Nalçakan (Akif)• Halit Özgür Sarı (Kadir),• Cüneyt Mete (Orhan)• Fadik Sevin Atasoy (Şengül)• Ahu Yağtu (Suzan)• Simge Selçuk (Nebahat)• Yiğit Koçak (Ömer)• Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye)• Aylin Akpınar (Emel)• Onur Seyit Yaran (Doruk)• Cihan Şimşek (Oğulcan)• Damlasu İkizoğlu (Melisa)• Gözde Türker (Harika)• Kaan Sevi (Mazlum)• Melis Minkari (Aybike)Kardeşlerim dizi Eylül ayında ATV ekranlarında!