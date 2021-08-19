Kardeşlerim ne zaman başlayacak? Kardeşlerim Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu! Kardeşlerim Yeni Sezon Ne Zaman Başlayacak?

ATV'nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 1.sezonu 19 Haziran 2021 günü sezon finali ile ekranlara kısa süre ara verdi. Üç ay yayın arasının gerçekleşmesinin ardından dizinin sevenleri Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? ve Kardeşlerim 2. Sezonu ne zaman başlayacak? sorularını araştırmaya başladı. Kısa süre içerisinde milyonlarca seyirciye sahip olan dizinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, heyecanla beklenen Kardeşlerim dizisi ne zaman başlayacak? Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilen her şey…
Yapımcılığımı Nazlı Heptürk'ün üstlendiği ve başrollerinde Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk gibi başarılı isimlerin bulunduğu Kardeşlerim dizisi son dönemin en çok konuşulan dizileri arasına girmeyi başardı. ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisinin uzun bir aradan sonra ne zaman başlayacağı araştırılmaya başladı. Seyirciden gelen Kardeşlerim ne zaman başlayacak? sorusu cevaplandırıldı! Peki, Kardeşlerim yeni sezon ne zaman başlayacak?