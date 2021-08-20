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İstanbul 5. İdare Mahkemesi; Gençlik Parkı’nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; Gençlik Parkı’nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı

İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan ve deprem toplanma alanı olan Gençlik Parkı’nın yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldığı ortaya çıktı. Mahkeme; yürütmenin durdurulması istemini oy birliğiyle kabul etti, savunma ve ara kararına cevap verilebilmesi için taraflara 30 gün süre tanınmasını kararlaştırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri dün Gençlik Parkı’nın yıkımını gerçekleştirmişti.

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:51
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 20:51
İstanbul 5. İdare Mahkemesi; Gençlik Parkı’nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin; mahkemenin kararının ardından iş makineleri ve bariyerleri kaldırmaya başladığı öğrenildi.

VATANDAŞLAR PARK ALANININ YIKIM KARARINA İTİRAZ ETTİ

Eyüpsultan Yeşilpınar'da oturan vatandaşlar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin "Gençlik Parkı" isimli park alanının bulunduğu yere verilen yapı ruhsatlarının ve bu ruhsata dayanarak verilen park alanının yıkım kararına itiraz etti.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi'ne yapılan suç duyurusunda; parkın mahalleye fayda sağladığı, tesis edilen işlemlerin idari işlemlerin idari işlemin unsurları olan sebep, amaç yönünden hukuka aykırı aykırı olduğu gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kararının iptali ve yürütmenin durdurulmasını istendi.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkımının durdurulmasına yönelik karar aldı.

PARKIN YIKIMINI DURDURMAK İÇİN EYLEM BAŞLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkacağına yönelik duyumlar üzerine vatandaşlar 18 Ağustos Salı günü yeniden eyleme başladı. Parka çadırlarını kuran vatandaşlar sabaha kadar nöbet tuttu.

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENÇLİK PARKI'NI YIKTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi; 19 Ağustos Çarşamba günü parkta yıkıma başladı. İBB ekipleri vatandaşların parka girmemesi için önce alanı demir panellerle çevirdi. Panellerin yerleştirildiği esnada mahalle sakinleri yapılan işi durdurmak istedi.

Vatandaşların taleplerini dinlemeyen yetkililer bu sefer devreye iş makinelerini soktu. İBB işçileri parkın içindeki tüm oyun alanlarını ve spor aletlerini kırdı. Parkın içinde bulunan ağaçlar ise yerinden söküldü. 50 yıllık ağaçlar köklerinden söküldü.


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