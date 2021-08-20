İP'li Buğra Kavuncu'ya şaibeli saldırı! Hep bir ağızdan Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Bakırköy'de katıldığı bir televizyon programının ardından bina önünde yanına yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Buğra Kavuncu aldığı darbe sonucu yere düşerken saldırgan kaçtı. Polis, güvenlik kamerasına yansıyan saldırı sonrası, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



ŞAİBE KOKUYOR



Kavuncu'ya saldırının ardından CHP ve İP cephesi hep bir ağızdan anlaşmalı bir şekilde Başkan Erdoğan'ı hedefe koydu.







CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sevgili Buğra Kavuncu yumruklu saldırıya uğradı. Maalesef Saray artık budur. Trol, küfür, iftira, yalan ve saldırılar. Erdoğan anketleri gördükçe gerginliği artırıyor. Ülke bunu gördü geçmişte, seni tanıdı Erdoğan. Sökmez artık bunlar, yutmayız! Biz seni hep beraber göndereceğiz.' sözleriyle alçak bir iftiraya imza attı.



Kavuncu'nun yakın çalışma arkadaşı CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu saldırının arından paylaştığı 'geçmiş olsun' mesajında 'gelecek' vurgusu yaptı.



Kaftancıoğlu şu ifadeleri kullandı;



'İyi Parti İstanbul İl Başkanı, çok kıymetli mevkidaşım Buğra Kavuncu'ya yapılan saldırı da öncesinde yapılmış diğer saldırılar gibi kabul edilemez.



Saldıranlardan ziyade saldırtan anlayıştan hesap soracağız!



Sevgili Başkanım geçmiş değil gelecek olsun.'







İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya, yönelik yapılan saldırıyı kınıyorum. Sorumlular bir an önce yakalanmalı ve yargı önüne çıkarılmalıdır' dedi.







CHP'li Eren Erdem ise 'İYİ Parti İstanbul İl başkanı Sn. Buğra Kavuncu'ya, katıldığı bir TV programı çıkışında gerçekleştirilen provokatif saldırıyı lanetliyor, Kavuncu'ya geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Siyaseti, gerilim ve sokak şiddeti arasına sıkıştıran kirli dili lanetliyorum…' mesajını paylaştı.