İETT otobüsü İstanbul Kartal'da durakta bekleyen 5 bisikletliye çarptı

Kaza dün saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.



Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan İETT otobüsü durağa çarptı.



Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.



Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.



Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntülerde, kayarak gelen otobüs durağa çarpıyor.



Otobüsten inenler bisikletlilerin yardımına koşuyor.



İETT otobüslerinin son günlerde sık sık arızalanıp yolda kalmasının ardından meydana gelen bu kaza akıllara "Ne oluyor bu İETT otobüslerine?" sorusunu getirdi.