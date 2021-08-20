Azra Gülendam Haytaoğlu’nun kardeşi yazdı: Gülistan Doku’nun ablası paylaştı! Bu sözler ağlattı

Azra Gülendam Haytaoğlu, geçtiğimiz ay Antalya'da hunharca katledildi. Genç kızı evinde öldüren inşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Talihsiz genç kızın ablası Ezgi Haytaoğlu ise geçtiğimiz günlerde 5 Ocak 2020 tarihinden beri kayıp olan Gülistan Doku'nun ablasına sosyal medyadan mesaj gönderdi.



Acılı abla, mesajında şu ifadelere yer verdi: Ben Azra'nın ablasıyım.



Kardeşimi 19 gün önce kaybettim. Beş gün kayıptı. İki gün yalnız aradım ve yaşadığın şeyin çeyreği bile olamaz biliyorum. Ne zaman konuşmak istersen buradayım...



Gülistan Doku'nun ablası ise bu mesaja şu yanıtı verdi:



Kardeş acısı çeken iki ablaya, sosyal medya kullanıcılarından destek mesajları geldi.



AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NA NE OLMUŞTU?



Antalya'da Azra Gülendam Haytaoğlu (21), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı.



Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında genç kız, ablasına 'Ben biraz hava alacağım' diyerek kimliğini almadan evden çıktı.



Eve dönmeyince ablası Ezgi Haytaoğlu, kardeşini telefonla aradı. Azra Gülendam Haytaoğlu telefonda ablasına 'Bir kafede koronavirüs geçirmiş bir abiyle oturuyorum, beni çok iyi anlıyor. Bugün onunla kalacağım' diyerek telefonu kapattı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı.



Babası Mustafa Haytaoğlu, Adana'dan gelerek kızını aramaya başlarken hayatından endişe ettiği kızı için polise kayıp başvurusunda da bulundu. Polisin, genç kızı bulmak için arama çalışması başlattı. Sosyal medyadan da genç kızın bulunması için çağrılar yapıldı.



Genç kızın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Üniversiteli kıza evinde tecavüz edip boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp valizle ormana gömen inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan tutuklandı.



GÜLİSTAN DOKU KİMDİR?



Tunceli'de Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıfta okuyan Gülistan Doku 5 Ocak günü aniden ortadan kayboldu.



Ailesi medyada günlerce kızlarının bulunması için yetkililerden yardım istedi.



Ancak genç kızdan hala bir iz bulunamadı.

