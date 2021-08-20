AFAD: Sel felaketinde ölü sayısı 79 oldu

Batı Karadeniz'de gerçekleşen ve 4 ilimizi etkileyen sel felaketine ilişkin çalışmalar devam ederken AFAD'dan bir açıklama geldi. Buna göre vefat eden vatandaşlarımızın sayısı arttı.



79 KİŞİ VEFAT ETTİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 79'a yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan açıklamada, Kastamonu'da 69, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.



