ABD Başkanı Joe Biden'dan Afganistan açıklaması: Tahliyeler devam edecek

ABD Başkanı Joe Biden Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Biden Afganistan'da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Kabil'in erken 'düştüğünü' söyleyen Biden, "Tahliyeler devam edecek" ifadelerini kullandı.



Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:



6 bin askerimizi Kabil Havalimanı'na gönderdik.



Orada kaç Amerikalı kaldı bilmiyoruz. Askeri varlıklar kullanan Amerikalılar vardı. Yakın eşgüdüm ile çalışıyoruz. NATO ile birlikte çalışıyoruz. Fransızlara yardım ettik. Operasyonlar devam edecek. Yapabileceğimiz her şeyi yapacağız.



Zorlu koşullar altında çalışıyoruz. Nihai sonucun ne olacağını söyleyemem. Başkomutanınız olarak her kaynağı kullanacağımın sözünü verebilirim. ABD ordusuna duyduğum saygıdan dolayı yapacağım. Taliban ile kontak halindeyiz. Mümkün mertebe sorunları gidermeye çalışıyoruz. Taliban'a şunu söyledik. Güçlerimize yönelik her saldırı güçlü bir tepkiye neden olacaktır. Yanıt veriririz bunu söyledik. Pek çok suçlunun da sokaklara salındığını biliyoruz. Taliban'ın ve DEAŞ'ın yaptıklarını biliyoruz. Müttefiklerimizle birlikte çalışacağız.



Terör saldırılarının ev sahipliği yapmasını istemiyoruz. Afganistan'da NATO ile birlikte çalıştık. Geçtiğimiz günlerde Johanson ve Merkel ile bir araya geldim. Şu konuda mutabık kaldık. G7 toplantısında eş güdümlü olarak birleşik bir tavır sergilemeliyiz. Mültecilere sağlık ve gıda hizmeti götürmeye çalışıyoruz. Taliban'a uluslararası baskı yapmaya çalışıyoruz. Gördüğümüz resimler kalbimizi burktu. Bir belirsizlik söz konusuydu. Bu resimlere kayıtsız kalamayız. Tamamlamamız gereken bir misyonumuz var. 60 bin Amerikalı asker Kabil Havalimanı'nda hayatlarını tehlikeye atıyor. Vatandaşları kurtarmak için çalışıyorlar.



Oradaki komutanlarla hala görüşüyorum. Neye ihtiyacınız varsa yardımcı olacağız dedim. NATO üyeleri de bizim yanımızda.



Bu sorumluluğu kalbimde hissediyorum. Şimdi artık bu işi bitirmek istiyorum. Hayatlarını riske atanlar için benimle birlikte dua edin. Şuan odak noktamız bu. Bitince askeri çekilmeyi gerçekleştireceğiz. Ve 20 yıl sonra Afganistan'dan çekilmiş olacağız.



Biz Afganistan'a bir amaç için girmiştik. El Kaide'den arındırmaktı amacımız ve bunu yaptık. Bin Ladin bir saldırı yapmaya karar vermese biz girer miydik girmezdik. Bu savaşı artık sonladırmanın zamanı geldi. Bu savaşın maliyeti 1 trilyon dolar. Maliyeti çok yüksekti bu savaşın. Amacımız bu tümörü yok etmek. Müttefiklerimiz çekilme kararında mutabık. Artık ortak bir biçimde Afganistan'dan çekilmeliyiz dedik.



Bize göre Afganlar bizim için önemli. Bizimle birlikte savaşanlar vardı. Mümkün oldukça STK çalışanını da çıkarmaya çalışıyoruz. Uluslararası baskı yaratmaya çalışacağız Taliban üzerinde. Meşruiyet kazanmaya çalışıyor Taliban. Kadınlara ve kız çocuklarına, vatandaşlarına nasıl davrandığına bakacağız. 31 Ağustos itibarıyla tahliyeler bitecek ama bu belirsiz bir süreç.



Afganistan'dan terör saldırısı olmayacağının güvencesini verebilir misiniz?



11 gün içinde tabii ki Afganistan liderliğinin çökeceğini ve Afgan liderinin kaçacağını bilmiyorduk. Bir terör oluşur mu ABD'ye yönelik bir saldırı olur mu diye soruyorsunuz. Diğer ülkelerde de yaşandığını gördük. Sonuç olarak biz terör tehditleriyle kalıcı bir askeri mevcudiyetimiz olmadan mücadele edebiliyoruz.



Taliban ile bir anlaşma yaptık. Vatandaşlarımızı havalimanına çekiyoruz. ABD vatandaşları pasaportunu gösterince geçebiliyorlar.



Askeri komutanların alması gereken kararlar olabilir ancak her karar üzerinde yorum yapamam. Karar alındığında benden önceki 4 başkan Afganistan'dan çıkmak istiyorum demişti zaten. Neden biz hareket ediyoruz? Neden bu askerleri geri çekiyoruz? Daha önce söylediğim gibi Trump'ın yaptığı bir sözleşme vardı. Bir yıllık süre doldu. Taliban kuzeyde ve güneyde alanları ele geçiriyordu. Ülkenin her yerindeydiler 2 ya da 3 Mayıs'ta kalıyoruz deseydim. İnanır mıydınız? Oğlum Irak'ta savaştı. Siz oğlunuzu gönderir miydiniz? ABD güçlerini yeniden konumlandırmak gerekiyordu. Tahliye süreci başladı.



5 yıl önce karar verseydik bir 10 yıl daha orada kalmamız gerekirdi. Şimdi gördüğünüz sahneler yaşanacaktı. Farklı bir durumdayız. İşler iyi gidiyor.