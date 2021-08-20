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24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel Ürünleri

24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel Ürünleri

İndirim takip eden kişiler için BİM 24 Ağustos 2021 kataloğu yayınlandı! Onlarca indirimli ürününün bulunduğu BİM 24 Ağustos kataloğu bu Salı itibariyle raflardaki yerini alacak. Haftanın BİM kataloğuna bakıldığında şort takımı, çorap, silikon ponponlu sırt çantası, canlandırıcı tonik başta olmak üzere pek çok ürüne yer verilmiştir. Peki, 24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM aktüel ürünleri

Ekleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:58
Güncelleme Tarihi: 20 Ağustos 2021 Cuma 15:06
24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de Bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM Aktüel Ürünleri

24 Ağustos 2021BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli alışveriş yapmak isteyen kişilerle paylaşıldı! Ev giyim ürünlerin ağırlıkta olduğu aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlere yer veriliyor. Peki, 24 Ağustos BİM Kataloğu BİM'e Bu Hafta Neler Gelecek? BİM'de bu Salı Nelerde İndirim Var? BİM 24 Ağustos kataloğunda ne var? 24 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu…

24 Ağustos BİM Kataloğu













BİM 24 Ağustos kataloğunda; canlandırıcı tonik, 2’li soket çorap, desenli çorap, pantolon çorabı, Gliss saç maskesi, saç fırçası, pil şarj aleti, deniz kabuğu toka ve pek çok ürün yer alıyor.

24 Ağustos BİM Kataloğu


BİM 24 Ağustos kataloğu ikinci sayfasında fırfırlı soket çorap, istiridye toka, uzaktan kumandalı led ampul, dondurma desenli soket çorap ve pek çok indirimli ürüne yer verilmiştir.

24 Ağustos BİM Kataloğu





















24 Ağustos BİM kataloğunda yer alan tüm  ürünlere BİM mağazalarından ulaşabilirsiniz.

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