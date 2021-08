Yardım kampanyası adı altında siyasi operasyon!

Ülkemiz, Güney Ege ve Akdeniz bölgesinde meydana gelen orman yangınlarıyla ile günlerdir yediden yetmişte canla başla mücadele ediyor. Ormanlık alanların, köylerin ve evlerin hasar gördüğü; canlıların hayatını kaybettiği felakete dikkat çekmek için sosyal medyada birçok paylaşım yapılıyordu ancak dün akşam başlatılan ve bir anda hızla büyüyen #HelpTurkey kampanyasının siyasi bir operasyon alanına çevrilmiş olması dikkat çekti.





'Global call' (Küresel çağrı) başlığı altında binlerce bot hesaptan dünyaya, Türkiye'ye sözde yardım çağrısı yapıldı.Etikete destek olan hesapların büyük bir kısmının FETÖ bağlantılı olması dikkat çekiyor.Dünya genelinde #HelpTurkey paylaşımlarının yoğunluğuna bakıldığında öncelikle Amerika Birleşik Devletleri görünüyor. Liste Birleşik Krallık, Pakistan, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri şeklinde devam ediyor.Üstelik rapor günlük ve saatlik oluşturulduğunda dünya genelindeki paylaşım yoğunluğunun daha da arttığı ve bu noktada trendlerin 'HelpTurkey' etiketine yoğunlaştığı görünüyor.Etiketteki görsellerin profesyonel bir ekip tarafından hazırlanıp, belli çevrelerce algı operasyonu amacıyla paylaşılmak üzere servis edildiği görülüyor. Başlatılan taga kısa sürede yüz binlerce tweet atıldı. Tweet sayısı kısa sürede 1 milyonu geçti.Twitter üzerinden örgütlü ve organize bir şekilde başlatılan Türkiye'ye sözde yardım çağrısının yanlış verilerle binlerce hesaptan paylaşılmasına sosyal medyadan tepki gösteren vatandaşlar bu tuzağa düşülmemesi çağrısında bulunuyor.Daha önce de benzer toplumsal meseleler belli çevrelerce kaşınarak siyasi müdahale çağrısı yapılmıştı. Her olayda sosyal medyayı manipüle eden ve devletimizi karalama peşine düşen odaklar, bu kez de yangını fırsat bilerek düğmeye bastı. Paylaşımların birçoğunda yer alan bilgilerin yanlış olması, devletin aciz gösterilmesi, hükümetin yangınlara karşı hiçbir şey yapmadığı algısının yayılmaya çalışılması ve dolayısıyla dışarıdan gelecek bir müdahaleye ihtiyaç duyulduğu mesajı dikkat çekiyor.Sosyal medyadaki sözde yardım kampanyasına destek veren isimlerden birisi de Acun Ilıcalı oldu. Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:'Bize yardım edebilecek tüm ülkelere seslenmek istiyorum. 112 adet yangın sebebiyle perişan ve harap olduk. Halen devam etmekte olan yangınlar çok güçlü. Bunları söndürmeye yetecek adette uçağımız yok. 8 insanı, sayısız hayvanı ve ormanlarımızı kaybettik. Lütfen bize yardım edin. Sadece 1 dünyamız var. #helpTurkeyLütfen bu mesajı yayın. Bizim çok acil olarak dünya çapında sesimizi duyurmaya ve yardıma ihtiyacımız var.'Türkiye'yi aciz göstermeye çalışan ve bir müdahalenin gerekli olduğunu vurgulayan paylaşımlara kronik muhaliflikleriyle bilinen isimler de destek verdi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası, ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır' dedi.İletişim Başkanı Fahrettin Altun, orman yangınlarıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin açıklamada bulundu. Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sözde yardım kampanyasının Türkiye'yi aciz göstermeyi amaçladığını açıkladı.Türkiye'nin güçlü oldğuna işaret eden Fahrettin Altun, şu açıklamada bulundu:'Ülkemizi etkisi altına alan orman yangınlarıyla devletimizin tüm imkanları seferber edilerek mücadelemiz devam etmektedir. 35 ilimizde 129 yangının 122'si kontrol altına alınmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. İyi niyetli her yardım ve katkı milli birlikteliğimizin gereğidir. Ancak bu akşam itibariyle yurt dışından ve tek merkezden organize edilen sözde yardım kampanyası ideolojik saiklerle, devletimizi aciz göstermek, devlet- millet birlikteliğimizi zayıflatmak amacıyla başlatılmıştır. Türkiyemiz güçlüdür. Devletimiz dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yitirdiğimiz canlar dışında bütün kayıplarımızı telafi edecek, içimizi yakan bu ateşi söndüreceğiz.'Sosyal medyada, mesaj gruplarında ve forumlarda yayılan bilgilerin pek çoğunun yalan olduğunu kaydeden Altun, 'Bugün böyle bir doğal afet durumunda dahi bu türden yalanları yayanların tuzağına düşmeyelim. Lütfen resmi mercilerin açıklamalarına itimat edelim' dedi.Cumhurbaşkanı Danışmanı İsmail Cesur, yardım çağrılarıyla ilgili 11 maddelik bir açıklama yaptı:1- Etiketin çıkışı, yüksek takipçili 'influencer' diye adlandırılan hemen her hesabın çoğu paylaşımında reklam ajanslarının etkin olduğu Instagram'dan.2- Etiketle birlikte yapılan paylaşım sayısı ilk 1 saatte Instagram'da 30 bine ulaştı. Daha sonra Twitter'a da yansıtılan etiket, sonraki yarım saat içinde 600 binden fazlaydı. Pazar gecesi o saate Twitter'da yarım saatte 600 bin paylaşım… Yorumu size bırakıyorum.3- Etiketin Instagramda yayılımını tetikleyen hesaplar, genelde ajanslarla çalışan, para karşılığı hemen her türlü içeriği paylaştırabileceğiniz dijital reklam mecraları haline gelmiş profiller. İsim verip bir tartışmaya sebep olmaya gerek yok, herkes biliyor zaten.4- Etiketin Twitter'da niceliğinin milyonlara ulaşmasını sağlayan profiller ise sahte hesaplar. Birçoğunun en fazla 3 aylık hesaplar olduğunu hatta hiç twit bile atmamış olduklarını görebiliyoruz.5- Gelelim içeriğe…. Önce metin içeriğiyle başlayalım. Özellikle tetikleyici influencer paylaşımlarının hepsi tek bir metinle atılmış. 3 dilde içerisinde yalanlar dolu olan bu uzun metnin bazı ajans whatsapp gruplarında dolaştırıldığına dair Twitter'da ekran görüntüleri var.6- Bir de içeriğin görsel boyutu var. Görsellerin de hemen hepsi aynı. Tarz olarak değil, görüntü olarak, aynı fotoğraf yani. 60 noktada yangın olduğunu iddia eden bu görseller tüm dünyada bir anda dolaşıma sokuldu… Ancak o saatlerde Türkiye'de sadece 7 yangın vardı.7- Peki tüm bunlarla amaçlanan ne? Öncelikle şunu söylemek gerekir, bu help turkey etiketine yazan yüz binlerce iyi niyetli ama bilgiden yoksun insan var. Fakat bu, etiketin büyük bir ajans organizasyonu ile kasıtlı bir şekilde çıkarıldığı gerçeğini gözardı etmemize sebep değil.8- Bu kasıtlı işin iki aktörü var, organizatör ve uygulayıcı. İkisinin de farklı amaçları var ama aynı etkinlikte buluştular. Uygulayıcı şunu amaçlıyor: - Para kazanma - Popülaritesini artırma - Sivil imajını ve kendisine yönelik algıyı güçlendirme9- Organizatörün ise iki ana amacı var: - Türkiye'yi siyasi olarak aciz göstermek - Kovid sınırlamaları sonrası açılan Turizm sektörünü baltalamak Özellikle ikinci amaç birinciden daha korkunç. Yazılan metinler, paylaşılan görsel direkt turiste korku salan cinsten.10- Yurt dışına gideceğinizi varsayın: Gitmeyi planladığınız ülkede '60 noktada yangın' olduğunu ve ülkenin bunları 'söndüremediğini' iddia eden paylaşımlar görüyorsunuz. Değil turistik faaliyet, iş için bile gidiyor olsanız rezervasyonları iptal etmek istersiniz.11- Hiçbir kurumu ya da şahsı tek başına hedef göstermeden help Turkey ve global call adlı dijital etiket işinin hiç de iyi niyetli bir iş olmadığını, gerçekten bu tip işlere kendimizi tam olarak ikna etmeden alet ve dahil olmamak gerektiğini anlatmaya çalıştım. Saygılar.