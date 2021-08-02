Whatsapp'tan güzel haber! İşte böyle gizleyebilirsiniz...

Sosyal medyanın yanı sıra mesajlaşma uygulaması olarak kullanılan Whatsapp da hikaye atma özelliği ile öne çıkmıştı.



Son dönemde hikaye paylaşma olanağı sunan WhatsApp'ta bazı kullanıcılar paylaştıkları içerikleri bazı kişilerden gizlemek istiyor. İşte gizlemenin yolları...







1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan bu uygulama her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarına önemli özellikler sunuyor. WhatsApp'a son yıllarda gelen özelliklerden bir tanesi de Story paylaşma oldu. O arkadaş listenizde yer alan kişilere paylaştığınız durumları göstererek etkileşim halinde kalabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğrafları Yada videoları gizlemek istediğiniz kişileri ise manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kişiyi gizleyerek paylaştığınız durumları görmemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için izleyeceğiniz adımlar ise oldukça basittir. Öncelikle Whatsapp uygulamasını açınız. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.







Buradan hesap penceresine geçiş yapın. Gizlilik ayarlarından duruma tıklayın.







Bu aşama için “okundu bilgisi” açık olmalıdır. Kapalı olursa bir kişiye özel yaptığınız durum ayarı işe yaramaz.







Okundu bilgisinin yeşil olduğunu görün, ikinci adım için “durum” bölümüne tıklayın.







Karşınıza çıkan pencereden engelleyeceğiniz kişilerin isimlerini tek tek seçini.







Bu işlemin ardından yapacağınız paylaşımlar seçilen kişilere gösterilmeyecektir. Aynı adımları izleyerek daha sonra bu kişilerin engelini kaldırabilirsiniz.

