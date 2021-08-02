USD (Alış - Satış) : 8,41 - 8,43 EURO (Alış - Satış) : 10,01 - 10,03
Ana Sayfa.
Teknoloji
Whatsapp'tan güzel haber! İşte böyle gizleyebilirsiniz...

Whatsapp'tan güzel haber! İşte böyle gizleyebilirsiniz...

Milyonlarca kişinin kullandığı Whatsapp uygulaması, son olarak hikaye atma özelliğiyle gündemdeydi. Uygulamada hikayeleri gizleme özelliği de yapılabiliyor. işte detaylar...

Teknoloji / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 11:09
Whatsapp'tan güzel haber! İşte böyle gizleyebilirsiniz...

Sosyal medyanın yanı sıra mesajlaşma uygulaması olarak kullanılan Whatsapp da hikaye atma özelliği ile öne çıkmıştı.

Son dönemde hikaye paylaşma olanağı sunan WhatsApp'ta bazı kullanıcılar paylaştıkları içerikleri bazı kişilerden gizlemek istiyor. İşte gizlemenin yolları...



1 milyarı aşkın kullanıcıya sahip olan bu uygulama her geçen gün kendini yenileyerek kullanıcılarına önemli özellikler sunuyor. WhatsApp'a son yıllarda gelen özelliklerden bir tanesi de Story paylaşma oldu. O arkadaş listenizde yer alan kişilere paylaştığınız durumları göstererek etkileşim halinde kalabilirsiniz. Paylaştığınız fotoğrafları Yada videoları gizlemek istediğiniz kişileri ise manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Dilediğiniz kişiyi gizleyerek paylaştığınız durumları görmemesini sağlayabilirsiniz. Bu işlemi yapmak için izleyeceğiniz adımlar ise oldukça basittir. Öncelikle Whatsapp uygulamasını açınız. Daha sonra ayarlar sekmesine tıklayın.



Buradan hesap penceresine geçiş yapın. Gizlilik ayarlarından duruma tıklayın.



Bu aşama için “okundu bilgisi” açık olmalıdır. Kapalı olursa bir kişiye özel yaptığınız durum ayarı işe yaramaz.



Okundu bilgisinin yeşil olduğunu görün, ikinci adım için “durum” bölümüne tıklayın.



Karşınıza çıkan pencereden engelleyeceğiniz kişilerin isimlerini tek tek seçini.



Bu işlemin ardından yapacağınız paylaşımlar seçilen kişilere gösterilmeyecektir. Aynı adımları izleyerek daha sonra bu kişilerin engelini kaldırabilirsiniz.


YAZARLARTAMAMI
Eda Doğan

12-18 Temmuz Haftalık Burç Yorumları

Eda Doğan
TÜRKER AKINCI

İŞTE CHP KULİSLERİNDE 2023 ADAYI

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ABD YUNANİSTAN’I NİYE ÖPÜYOR?

Mehmet Orhan
Kürşad Berkkan

PAPA’NIN IRAK’TA SABİ CEMAATİNE VERDİĞİ GİZEMLİ KİTAP : SİDRA

Kürşad Berkkan
Kemalettin İsaoğlu

CEMAL KAŞIKÇI SUİKASTI

Kemalettin İsaoğlu
Ümit ÖZDEMİR

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜ VE AZİZ VALENTİNE'NİN BİLİNMEYEN HİKAYESİ

Ümit ÖZDEMİR
Latif Şimşek

HA KEL HASAN HA HASAN KEL!

Latif Şimşek
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı