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Yaşam
Marmaris havadan görüntülendi! İç acıtan kareler...

Marmaris havadan görüntülendi! İç acıtan kareler...

Antalya Manavgat ile başlayıp Türkiye'nin pek çok yerinde meydana gelen yangınlarda maddi ve manevi hasarlar gün geçtikçe ortaya çıkıyor. Son olarak Marmaris'te gerçekleşen yangından sonra havdan görüntülenen şehir, görenleri hüzne boğdu.

Yaşam / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 10:56
Marmaris havadan görüntülendi! İç acıtan kareler...

Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanın öncesi ve sonrası görenlerin yüreğini yaktı.

Havadan çekilen görüntülerde yemyeşil ilçe yerleşim yeri hariç tamamen siyaha büründüğü görüldü.



Marmaris İlçesine Bağlı İçmeler Mahallesinde günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölgenin önceki ve sonraki durumu havadan drone ile görüntülendi.



Yangın öncesi yemyeşil olan ilçe yangından sonra siyaha bürünmüş hali görenlerin yüreğini sızlatıyor.





Türkiye'de orman yangınları ile mücadele devam ederken yangın sonrası felaketin boyutu gözler önüne seriliyor.



İçmeler Mahallesinde ormanlık alan tamamen küle dönerken yerleşim yerlerine yakın bölgede bulunan ağaçların kurtarıldığı görülüyor.



Öncesi ve sonrasında aynı yerden çekilen kareler ise yangının neden olduğu yıkımı net bir şekilde gösteriyor.


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