Levent Üzümcü'den alçak sözler! İsim vermeye cesaret edemedi! Sosyal medya topa tuttu..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın düşmanlık edenlerin başlarında gelen oyuncu eskisi Levent Üzümcü'den, skandal bir açıklama yayınladı.



Üzümcü isim vermeden Başkan Erdoğan'ı hedef alarak, 'Nefret etmiyorum, şaşırtıcı gelecek ama ölmeni de istemiyorum, tek isteğim ölebilmek için çok ama çok uzun bir süre yalvarman. Teşekkürler.' sözlerini sarf etti.









İSİM VEREMEDİ VATANDAŞLAR ÜZÜMCÜ'YE ÇOK SERT TEPKİ GÖSTERDİ



SABİHA GÖKÇEN CEHALETİ VATANDAŞLARI GÜLDÜRDÜ

BAŞKASININ ADINA UTANMAK BU OLSA GEREK



KENDİSİYLE DALGA GEÇENLERE 'ÇOMAR' HAKARETİNDE BULUNDU



ÖLEN İMAM İLE DALGA GEÇTİ



Üzümcü'nün isim vermeden Başkan Erdoğan'a hakaret etmesi, hapse girmemek için olduğu düşünülüyor.Vatandaşların çok sert tepkiyle karşılaşan provokatöre verilen yanıtlarda en dikkat çekeniyse, 'Allah senin ömründen alıp ona versin inşallah' oldu.İşte öne çıkan tepkilerden bazıları;Geçtiğimiz ay Üzümcü'nün 'Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı' iftirası alay konusu olmuştu. Çünkü, Üzümcü'nün basit yalanına konu olan tüneller, pistin inşaatı sırasında pist altında kalacak yollar için yapıldı.Öte yandan bu kadar kolay ulaşılabilecek bir bilgiyi bilmeden alaycı bir dil kullanan CHP'li eski oyuncu, 'Bu görmüş olduğunuz tünel Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Açık havaya kurulan tünelin bir tarafı çalışmıyor mühendislik harikası olduğu için tabii hız sınırına uyuyoruz.' sözlerini saf etmişti.Üzümcü, kendisinin bu mesnetsiz açıklamalarını ti'ye alan vatandaşlara 'çomar ordusu' hakaretini savurmuştu.Vukuatları bitmeyen Üzümcü, 2 buçuk yıl önce CHP Şişli Belediye Meclis Üyesi olmuştu. Göreve getirilmesinden bir ay sonra da vefat eden imam ile dalga geçmişti. Ağacın altında kalarak yaşamını yitiren imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle ilgili paylaşım yapan müzmin muhalif, 'Ah be Ramazan. Bir imam kolay mı yetişiyor.' hadsizliğinde bulunmuştu.Fanları dahi bu iğrenç hakareti sonrası Üzümcü'ye sert tepki göstermişti.Gezi kalkışmasından bugüne kadar devleti kötüleme çabasına girmiş Levent Üzümcü'yü finanse edenler provokatif söylemlerine karşılık ne kadar ödeme yapıyor merak konusu...