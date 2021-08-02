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Kılıçdaroğlu açık açık söylemeye başladı! 'İP, HDP, SAADET isterse aday olurum'

Kılıçdaroğlu açık açık söylemeye başladı! 'İP, HDP, SAADET isterse aday olurum'

Cumhurbaşkanlığı adaylık yarışında Millet İttifakı'nın hangi ismi çıkaracağı merak konusu iken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuyla ilişkili soruları yanıtladı.

Siyaset / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 09:47
Kılıçdaroğlu açık açık söylemeye başladı! 'İP, HDP, SAADET isterse aday olurum'

Türkiye, 2023 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şimdiden tartışmaya başladı.

Muhalefetin sık sık yaptığı erken seçim çağrıları sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023'ü işaret ederek erken seçim tartışmalarına noktayı koydu.

Partiler de hazırlıklarına bu yönde başladı.

MİLLET İTTİFAKI'NDA ADAY BELİRSİZ


AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'nda yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı açıklanırken, Millet İtifakı'nda belirsizlik devam ediyor.

2023 seçimlerinde Millet İttifakı'nın 'Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusunun yanıtı merak edilirken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi.

'İTTİFAK İSTERSE OLURUM'


CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 'Millet ittifakı karar verirse ben olurum” diyor musunuz?' sorusu üzerine, şunları söyledi;

'Millet İttifakı derse ki “Siz aday olun”, kabul ederim. Çünkü onurlu bir görev cumhurbaşkanlığı ve onurlu görevin çok ötesinde Türkiye'ye gerçek anlamda demokrasiyi getirecek kişi olacak. Hem parlamentodaki ittifaka güven verecek, hem size oy vermeyen vatandaşların da kucaklandığını görecek. Bunu yapmak zorundayız. Bu aşamada tartışmayı kişiler bazına indirgemek doğru değil. Biz önce cumhurbaşkanı nasıl biri olmalı, “nitelikleri” ne olmalı, onu tartışmalıyız.'


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