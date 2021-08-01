İşte CHP ve orman yangınlarının durumunu anlatan günün karikatürü!

Akdeniz ve Ege sahillerini saran orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik bakanı Murat Kurum, Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bölgede çalışmaları koordine ediyor. 28-31 Temmuz tarihleri arasında çıkan 107 yangından 101'i kontrol altına alındı.



Yangınlara karşı mücadele hızla sürerken CHP'nin orman yangınları karşısındaki tavrını en iyi anlatan Kasım Özkan'ın çizdiği karikatür oldu.



İşte o karikatür:







