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Yaşam
İstanbul'da Eymen Avcı maganda kurşunuyla can verdi: Yeni taşınmıştık mezarımız oldu!

İstanbul'da Eymen Avcı maganda kurşunuyla can verdi: Yeni taşınmıştık mezarımız oldu!

İstanbul Sultangazi'de dün korkunç bir olay yaşandı. Düğünde havaya ateş açıldı. Kurşunun isabet ettiği 8 yaşındaki Eymen Avcı, kurtarılamadı. Acılı annesinin sözleri ise yürekleri dağladı...

Yaşam / 2 Ağustos 2021 Pazartesi 14:49
İstanbul'da Eymen Avcı maganda kurşunuyla can verdi: Yeni taşınmıştık mezarımız oldu!

Korkunç olay, dün saat 17.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi, 88. Sokak'ta meydana geldi. Sokaktaki düğünde havaya ateş edilmesiyle kurşunlardan birisi 3 katlı binanın 3'üncü kat balkonunda duran 8 yaşındaki Eymen Avcı'nın çenesine isabet etti.

Avcı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Çocuğun cenazesi otopsi işlemleri için Yenibosna'da bulunan Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada yapılan incelemelerin ardından küçük çocuğun cenazesi yakınları tarafından teslim alınacak.

"YENİ TAŞINMIŞTIK ORAYA, BİZİM MEZARIMIZ OLDU"

Adli Tıp Kurumu'nda bekleyen anne Sultan Avcı, suçluların ağır ceza almasını talep etti.

Anne Avcı, "Yeni taşınmıştık oraya. Orası bizim mezarımız oldu. Oğlum 8 yaşındaydı. Babası yoktu zaten benim ciğerim yanıyor, anlatamam. Onların da ciğeri yansın, en ağır cezayı alsınlar. Oğlumun sırası boş kaldı. Düğün yaptılar, düğünleri batsın. Ateş açan kişi 'polisim' diyor. Yalvardım yakardım telefon numarasını vermedi ama görsem tanırım. Benim talebim en ağır cezayı alsınlar" dedi.

EYMEN'İN ABLASI: VURANI GÖRDÜK

Abla Canan Özkan ise, "Damada vurdum, düğünü durdursunlar diye. Damadın babası ve sağdıcı yukarı çıktı. 16 yaşındaki çocuğa suçu atmaya çalışacaklarmış ama biz vuranı gördük. Kırmızı kuşağı vardı top sakallıydı. Telefonunu ver ambulansı arayalım dedik kendisi bize 'polisim' dedi. Ardından düğün arabasıyla olay yerinden kaçtı. Kardeşim daha 8 yaşındaydı. Yemek yiyecekti karnı açtı. Hamuru bile elinde kaldı. Kardeşimi boğazından vurmuşlar. Hamuru boğazındaydı kardeşimin. Çok acı. Onlar da en ağır cezayı alsın." diye konuştu.



Öte yandan; talihsiz yavrunun babasının da 8 ay önce kanserden öldüğü öğrenildi.


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