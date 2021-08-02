İsrail'den 'Türkiye yardım teklifini reddetti' iddiasına yalanlama

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin pek çok ilinde çıkan yangınlarda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 'Türkiye'deki orman yangınlarının neden olduğu felaketin ardından İsrail halkı yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyor ve hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini gönderiyor.' ifadesine yer verildi.



'İddialar doğru değil'



Öte yandan İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lior Hait, sosyal medyada yer alan 'İsrail'in yangına karşı Türkiye'ye yardım teklifinde bulunduğu ancak Ankara'nın bunu geri çevirdiği' yönündeki iddiaların doğru olmadığını söyledi.



Sosyal medyada yalan rüzgarı



Anadolu Ajansı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Editörü Turgut Alp Boyraz, sosyal medyada yayılan iddiaları İsrail Dışişleri Bakanlığı'na sordu. Boyraz, aldığı cevabı sosyal medya hesabından paylaştı.





