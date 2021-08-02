Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan acı haber: Cinayetin detayları kan dondurdu

Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gittiği anlaşıldı. Cansız bedenine bu sabah ulaşıldı. Genç kızın, iş için emlakçı Mustafa Murat Ayhan isimli bir kişinin evine gittiği anlaşıldı.



Ayhan'ın, bu buluşmadan bir süre sonra valiz taşıdığı ortaya çıktı. Bunun üzerine şüpheli gözaltına alındı. Çapraz sorgu sonrası Ayhan, genç kızı boğarak öldürdüğünü anlattı.



Ayhan'ın genç kıza önce alkol verdiği, ardından tecavüz ettiği ve öldürerek vücudunu 5 parçaya bölerek bavula koyduğu öğrenildi.